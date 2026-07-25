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Estos son los jugadores del Deportivo Aragón que subirán a Boltaña con el primer equipo del Real Zaragoza

Ibai recluta a los porteros Manolache y Berrar y a los jugadores de campo Vadillo, Tobajas, Monzón y el delantero Laken

Ibai toma nota durante el amistoso ante el filial del viernes.

Ibai toma nota durante el amistoso ante el filial del viernes. / RUBEN RUIZ

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

En torno a media docena de jugadores del Deportivo Aragón formarán parte de la expedición del Real Zaragoza que se desplazará este domingo, a primera hora de la tarde, hasta Boltaña, donde el primer equipo blanquillo permanecerá una semana para dar continuidad a la pretemporada.

Según ha podido saber este diario y a falta de confirmación oficial, los elegidos por Ibai Gómez para subirse al autocar rumbo al Pirineo son los porteros Manolache y Berrar, a los que se unen los jugadores de campo Iker Vadillo, Tobajas, Diego Monzón y Laken Torres.

De este modo, el técnico del primer equipo cita a los dos metas del filial para acompañar a Westerveld y Anartz Peña como guardametas, mientras que también cuenta con Vadillo y Laken a pesar de que el primero sufrió una sobrecarga durante el partido amistoso que disputaron el viernes el primer equipo y el filial que le llevó a retirarse antes de tiempo. Sin embargo, la medida se adoptó por mera precaución y ante la orden de Ibai de no forzar ni arriesgar y salir del campo ante la mínima molestia.

El delantero Laken Torres, por su parte, ni siquiera participó en ese ensayo del viernes, pero también por cautela. El punta, de 21 años y con pasado en el fútbol formativo del Watford, ha sido fichado este verano tras pasar por la Gimnástica de Torrelavega y el Real Unión, en el que militó el curso pasado anotando 4 goles en los 24 partidos que jugó, siete de ellos como titular en el equipo vasco, que ascendió directamente a Primera RFEF y en el que fue clave el también zaragocista Hugo Carrillo.

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Por su parte, Vadillo y Tobajas ya tienen experiencia en convocatorias con el primer equipo tras haber entrado en varias listas el curso pasado. Tobajas, incluso, llegó a debutar con el primer equipo en el tramo final de la temporada. El juvenil Diego Monzón, una de las más firmes promesas de la cantera, está llamado a ser una de las sensaciones del verano. De hecho, la confianza en él desde el club es muy grande.

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