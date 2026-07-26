Alta intensidad en el primer entrenamiento del Real Zaragoza en Boltaña: "Eso es lo que quiero"
Ibai derrocha energía en un entrenamiento en el que Ander fue uno de los grandes protagonistas: "Sobre todo, los controles"
Ante la atenta mirada de decenas de aficionados zaragocistas y bajo una agradable temperatura, el Real Zaragoza ha completado su primera sesión de entrenamiento en el campo de Villaboya, en la que Ibai Gómez volvió a derrochar esa energía e intensidad que pretende convertir en señas de identidad de su equipo.
Con una participación activa en los rondos, el técnico no dejó de animar y felicitar a sus jugadores durante cada ejercicio. "Eso es lo que quiero", indicaba orgulloso tras cada exitosa finalización de una práctica destinada a la combinación al primer toque.
A pocos metros, Ander, destinado a ser su prolongación en el campo, se empleaba a fondo en directrices claras: "Sobre todo, los controles", decía poco antes de protagonizar, junto a Rubén Díez, Terrer, Saidu y Ademo, una atractiva reunión grupal promulgada por Ibai, siempre pendiente de Ademo. "Well done (bien hecho)".
Fue poco más de una hora de entrenamiento, pero los jugadores acabaron exhaustos. A pie, como ya habían hecho a la ida, regresaron al hotel para recargar pilas de cara a la primera doble sesión, este lunes, del stage en la localidad pirenaica.
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