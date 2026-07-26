Los campeones del Mundial con España que se han enfrentado al Real Zaragoza en su carrera

Ferran Torres se puso el traje de héroe para anotar el gol que le dio a España el segundo Mundial de su historia. El delantero valenciano emuló a Andrés Iniesta para bordar encima del escudo la segunda estrella mundialista. El gol se gritó en todos las partes del país. Los españoles se lanzaron a la calle para vivir junto a familiares y amigos un día que será difícil de olvidar. Muestre de ello son las 32.000 personas que se citaron en la plaza del Pilar de Zaragoza para seguir la final contra Argentina que tuvo lugar en New York.

Luis de la Fuente se llevó a 26 jugadores para la cita más importante del año. Aunque el Real Zaragoza lleve más de una década sin pisar la Primera División, algunos de los convocados se han enfrentado al conjunto zaragocista a lo largo de su carrera deportiva. Futbolistas de todas las líneas se han enfrentado al menos una vez al Real Zaragoza. Comenzando por la portería, el entrenador de Haro citó a Unai Simón, Joan García y David Raya.

Los campeones del Mundial que se han enfrentado al Real Zaragoza

Uno de los jugadores que se ha enfrentado recientemente al Real Zaragoza es Joan García. El actual guardameta del FC Barcelona visitó La Romareda el 17 de marzo de 2024 cuando jugaba en las filas del Espanyol. Luis Miguel Ramis, entrenador del conjunto perico, confío en el portero catalán para la segunda vuelta del campeonato con la que consiguieron ascender a Primera División. Aquel encuentro en el feudo zaragocista supuso la vuelta de Víctor Fernández al club para cambiar el rumbo de un equipo que coqueteaba con el descenso. El partido acabó con victoria perica por 0-1.

Los dos laterales izquierdos campeones del Mundial se han enfrentado al Real Zaragoza a lo largo de su carrera y los dos lo hicieron con el mismo equipo. Alejandro Grimaldo visitó La Romareda por primera vez en la temporada 2013/14 cuando empezaba su carrera como profesional en el filial del FC Barcelona. En aquel año el lateral salió del estadio municipal de la capital aragonesa con victoria (0-2). La temporada siguiente volvieron a repetir victoria jugando como locales (4-1), pero, en el partido de vuelta, el conjunto entrenador por Ranko Popovic le endosó un contundente 4-0 con doblete de Borja Bastón.

Marc Pubill en un duelo con Bazdar. / Carlos Gil-Roig / EPA_EXTERNAS

Caso similar es el de Marc Cucurella. El lateral catalán jugó en la categoría de plata en la temporada 2017/18 en las filas del filial barcelonista. El Real Zaragoza cerró la temporada con victoria en el Mini Estadi, en un encuentro donde Marc disputó los 90 minutos. El conjunto dirigido por Natxo González se quedó a las puertas de volver a Primera División tras caer eliminado en el playoff contra el Numancia.

Otro de los defensas convocados por Luis de la Fuente para el Mundial es Marc Pubill. El actual defensor del Atlético de Madrid se ha enfrentado al Real Zaragoza con dos equipos distintos en los últimos años, Levante y Almería. Pubill estuvo presente en la goleada por 4-1 que supuso el cese de Miguel Ángel Ramírez. El único jugador que se ha enfrentado al Real Zaragoza cuando estaba en Primera División ha sido Aymeric Laporte. El conjunto dirigido por Manolo Jiménez doblegó al Athletic Club en San Mamés con dos tantos obra de Hélder Postiga y Apoño.

Joan García en un partido en La Romareda con el Espanyol / MIGUEL ANGEL GRACIA

Un título en juego y el caso de Ferran Torres

Tres de los mediocentros campeones del Mundo con España se han enfrentado al Real Zaragoza. Pedri es el caso más reciente. El único encuentro que ha disputado el actual centrocampista del FC Barcelona fue en enero de 2020 cuando jugaba en la UD Las Palmas. Aquel equipo que iba lanzado a por el ascenso ganó con un gol de Javi Ros en los últimos minutos. Fabián Ruiz, héroe del partido contra Bélgica anotando el gol que supusó el pase a semifinales, se enfrentó al Real Zaragoza en la temporada 2016/17 cuando jugaba en el Elche cedido por el Real Betis.

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Mikel Merino, goleador ante Portugal y Bélgica, es el último centrocampista de la lista que ha jugado contra el Real Zaragoza. Lo hizo en dos temporadas consecutivas cuando jugaba en Osasuna. Los dos últimos jugadores son Ferran Torres y Álex Baena. El autor del gol de la final contra Argentina disputó su primer partido como profesional en un encuentro de Copa del Rey contra el Real Zaragoza en Mestalla. Álex Baena es el último caso. El actual jugador del Atlético de Madrid perdió un título cuando jugaba en las categorías inferiores del Villarreal. El Real Zaragoza juvenil venció al submarino amarillo en la final de la Copa del Rey que se disputó en Balaídos. Baena también se ha enfrentado al conjunto zaragocista en Segunda División cuando jugaba en el Girona.