Una estancia de cinco estrellas del Real Zaragoza en Boltaña: "Tienen una planta cerrada solo para ellos"

Se aloja ya el Real Zaragoza en el hotel Monasterio de Boltaña, un recinto de cinco estrellas que vuelve a acoger a la expedición blanquilla cuatro años después del último reencuentro. Han pasado muchas cosas desde entonces y muy pocas buenas. Aquella abrupta despedida en el 2022, marcada por la indisposición del entonces entrenador Juan Carlos Carcedo, separó al Real Zaragoza de Boltaña durante más tiempo del esperado. Ahora, la reunión se produce presidido por el contraste entre el gran momento que vive el complejo hotelero con las horas más bajas del equipo, obligado a un retorno inmediato al fútbol profesional tras el histórico fiasco del curso pasado con el descenso a Primera RFEF.

Ha cambiado mucho más el Zaragoza que un hotel que desde hace un par de años ya no pertenece a la cadena Barceló pero que mantiene una esencia sustentada en la comodidad y la dosis de lujo impuesta por sus cinco estrellas. Solo el Zaragoza disfrutará este verano de unas instalaciones que reservan 27 de sus 150 habitaciones para la expedición blanquilla, para la que se ha cerrado la planta cero al completo. Además, utilleros y fisios ocuparán un par de habitaciones en la primera planta para tenerlo todo algo más a mano.

Con horario reservado en exclusiva para el uso y disfrute del spa y un comedor, en la planta de abajo, también habilitado solo para el equipo de fútbol, el hotel lo tenía todo preparado desde primera hora de la mañana para recibir al Zaragoza a la hora de la merienda. En los días previos, el servicio de cocina del recinto había recibido el dosier enviado por el nutricionista del club en el que figuraba el menú diario para los futbolistas. "Todo era bastante factible", afirma Alicia Agraz, subdirectora del complejo, ampliado en los últimos años con más habitaciones destinadas a huéspedes con mascota, una tendencia al alza.

Las habitaciones, compartidas conectan en escasos metros con estancias habilitadas de forma exclusiva para el equipo. Entre ellas, una sala de estar con varios servicios privados y un gimnasio o la destinada a reuniones, charlas o ruedas de prensa. Las cámaras, por supuesto, llenas de agua. Poco más allá, una imponente iglesia ofrece otra altrernativa aunque, seguramente, tendrá más visitantes la piscina al alre libre, rodeada por zonas habilitadas para masajes y un área social en la que se ofrece algo de música. "Nos hemos adaptado a sus necesidades. Se han suprimido algunas cosas y se han habilitado otras con el único objetivo de que todo esté a su gusto", resalta Agraz.

Poco pudieron disfrutar los jugadores a su llegada. Y es que la sesión de entrenamiento programada a las 18.30 horas apenas otorgaba un momento de asueto después de la indispensble merienda y la toma de posesión de las habitaciones, cuya distribución es cosa del delegado Alberto Belsué, gran conocedor de Boltaña y el primero en bajarse del bus.