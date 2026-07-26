Ibai alucina con Saidu: el entrenador del Real Zaragoza, fascinado con el ghanés

Saidu ha sido, seguramente, el jugador que más ha fascinado a Ibai Gómez desde que empezó la pretemporada. El técnico del Real Zaragoza ya conocía al mediocentro ghanés y era consciente de sus prestaciones pero el trabajo de campo durante los primeros días tras la vuelta de las vacaciones no solo ha confirmado lo que el preparador vasco sabía sino que ha incrementado notablemente la impresión que Ibai tenía de un jugador al que considera clave y con un potencial extraordinario.

El entrenador, de hecho, ya ha trasladado al club su deseo de que no se vaya, lo que ha reforzado la decisión de la entidad de cerrar la puerta de salida a Saidu salvo oferta irrechazable. Como publicó este diario, el Zaragoza exige 5 millones de euros para desprenderse del jugador, una cantidad que, e momento, ninguno de sus numerosos pretendientes se plantea ofrecer.

En el seno del club existe unanimidad en torno al potencial del ghanés, de apenas 21 años, que viene siendo vigilado estrechamente desde hace tiempo por poderosos clubs europeos. En este sentido, Ibai tiene claro que el africano puede llegar a ser determinante en Primera RFEF y que, con un margen de mejora todavía interesante, es uno de los jugadores con mayor proyección de la plantilla.

Durante los últimos meses, el interés por Saidu se ha traducido en propuestas y ofertas que nunca han llegado a satisfacer las pretensiones del club. El Almería apostaba fuerte por él como relevo de Lopy, pero la renovación del mediocentro hasta 2030 ha enfriado ese interés por Saidu, por el que siguen llegando llamadas, sobre todo, desde Inglaterra. Algunas de ellas derivan en propuestas pero, a día de hoy, ninguna de ellas es suficiente para que el Zaragoza se plantee su salida.

A expensas de lo que pueda suceder hasta el final del mercado, la realidad es que Ibai está encantado con Saidu y con un centro del campo ya completo llamado a marcar diferencias en la categoría. Y es que esta parcela, que tantos problemas dio el curso pasado, apunta a ser una de las principales amenazas del Zaragoza en Primera RFEF. El fichaje de Ademo, un jugador con una planta espectacular llamado a ser uno de los pilares básicos del equipo, y los de Ander Herrera y Rubén Díez acentúan el nivel en una medular en la que emerge con fuerza Lucas Terrer, otro de los jugadores que encantan a Ibai Gómez y al que el club ha declarado intransferible.

Además, el juvenil Diego Monzón está confirmando las grandes sensaciones en torno a su figura por parte del club, convencido de que el jugador, que formará parte de la expedición del primer equipo en Boltaña, es uno de los grandes valores de la cantera en la actualidad.

De hecho, semejante cantidad y variedad de recursos en la parcela ancha han llevado al cuerpo técnico a desplazar a Francho Serrano al lateral diestro, donde se considera que puede ser mucho más útil habida cuenta de su experiencia en la posición y de unas características que se ajustan a la perfección a lo que Ibai pretende de los inquilinos de esa zona, en la que, si el capitán sigue, competirá con Gabilondo. Si, en cambio, Francho acaba saliendo, el Zaragoza acudirá al mercado.