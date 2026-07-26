Ibai eleva a 31 el número de jugadores del Real Zaragoza en Boltaña

Hasta 31 jugadores estarán presentes hasta el sábado en Boltaña, escenario de la segunda fase de la pretemporada del Real Zaragoza. Finalmente, Lalo Arantegui (hijo del director deportivo) y David García se subieron al autocar para acompañar a los metas Berrar y Manolache y a los jugadores de campo Vadillo, Tobajas, Monzón y Laken entre los representantes del Deportivo Aragón con el primer equipo.

De este modo, la expedición zaragocista que permanecerá hasta el sábado en la localidad pirenaica está integrada por los porteros Westerveld y Peña, del primer equipo, y Manolache y Berrar, del filial; los defensas Gabilondo, Pereira, Barrachina, Tachi, Escudero, Diego González, Carrillo, Lalo y David García; los centrocampistas Ademo, Ander, Rubén Díez, Pinilla, Cuenca, Terrer, Monzón, Vadillo, Tobajas, Hansson, Liso, Francho, Saidu y Liso y los delanteros Bazdar, Espiau, Pau Sans y Laken.

El equipo se ejercitará nada más llegar a Boltaña y abrirá la semana con sendas dobles sesiones el lunes y el martes, mientras que el miércoles se disputará el partido amistoso frente al Utebo, que esta temporada estará dirigido por el exzaragocista Javi Suárez.