Así es el reparto de habitaciones del Real Zaragoza en Boltaña: Ander, con Pinilla
Bazdar comparte estancia con el canterano David García y hay una habitación triple
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Catorce habitaciones dobles y una triple conforman la distribución de las estancias del Real Zaragoza en el hotel Monasterio de Boltaña, donde el equipo aragonés permanecerá hasta el sábado. En el reparto destaca la combinación formada por Ander Herrera, el gran fichaje del verano, junto al canterano Hugo Pinilla.
La distribución es la siguiente:
Francho-Tachi
Westerveld-Hansson
Gabilondo-Carrillo
Jardí-Pereira
Terrer-Barrachina
Ander Herrera-Pinilla
Espiau-Pau Sans
Saidu-Ademo
Berrar-Manolache
Escudero-Anartz Peña
Tobajas-Vadillo
Liso-Cuenca
Bazdar-David García
Rubén Díez-Diego González
Lalo-Laken-Monzón.466444
Suscríbete para seguir leyendo
- Los ajustes económicos de la nueva propiedad del Real Zaragoza reducen el gasto en plantilla a 5 millones de euros
- Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
- Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
- Francho rechaza una gran oferta de Rusia mientras la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida
- El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso
- El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)
- Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
- Martín Aguirregabiria seguirá su carrera en Primera RFEF, pero no será rival del Real Zaragoza