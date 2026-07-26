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Así es el reparto de habitaciones del Real Zaragoza en Boltaña: Ander, con Pinilla

Bazdar comparte estancia con el canterano David García y hay una habitación triple

VÍDEO | Llegada del Real Zaragoza a Boltaña

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Jaime Galindo

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Jorge Oto

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Boltaña

Catorce habitaciones dobles y una triple conforman la distribución de las estancias del Real Zaragoza en el hotel Monasterio de Boltaña, donde el equipo aragonés permanecerá hasta el sábado. En el reparto destaca la combinación formada por Ander Herrera, el gran fichaje del verano, junto al canterano Hugo Pinilla.

La distribución es la siguiente:

Francho-Tachi

Westerveld-Hansson

Gabilondo-Carrillo

Jardí-Pereira

Terrer-Barrachina

Ander Herrera-Pinilla

Espiau-Pau Sans

Saidu-Ademo

Berrar-Manolache

Escudero-Anartz Peña

Tobajas-Vadillo

Liso-Cuenca

Bazdar-David García

Rubén Díez-Diego González

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