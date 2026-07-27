Cambio de ubicación: el amistoso entre el Real Zaragoza y la UD Barbastro se jugará en la Ciudad Deportiva

El partido amistoso entre la UD Barbastro y el Real Zaragoza previsto para este sábado 1 de agosto no tendrá lugar en el Municipal de Deportes barbastrense. El motivo se encuentra en el "mal estado del terreno de juego", ha anunciado la entidaded rojiblanca en una publicación en X. Finalmente, se disputará en la Ciudad Deportiva y se mantiene fecha y hora (18:30 h.), como ha confirmado el Real Zaragoza también en redes sociales, sin hacer alusión a la razón del cambio de ubicación.

Previamente, el Real Zaragoza se estrenará, aparte del tradicional partido ante el Deportivo Aragón en el que los de Ibai Gómez se impusieron por 4-1, frente al Utebo este miércoles 29 de julio a las 18:30 en Boltaña. El siguiente será ante el club del Somontano y posteriormente los blanquillos se medirán con Andorra, Real Sociedad B, UD Logroñés, Villarreal B, Bilbao Athletic y Numancia. Todo esto, antes del primer partido de liga en el Nou Estadi contra el Nástic de Tarragona en el último fin de semana de agosto.

Quedará por ver qué decisión toma el Barbastro con respecto al amistoso ante el Atlétic Lleida, previsto para el sábado 8 de agosto (una semana después que el del Real Zaragoza), también en casa. Así como con los pendientes con la SD Huesca y el Calamocha, eso sí, con el calendario mucho más avanzado: 22 y 29 de agosto, respectivamente. Cuando sí que tiene que estar a punto el césped es en el fin de semana del 6 de septiembre, primera fecha de Segunda Federación en la que los del Somontano reciben al Girona B.