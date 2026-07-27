El exjugador del Real Zaragoza que acabó pinchando música con David Guetta en Ibiza

Ganar un Mundial siempre da visibilidad. Este año, ha sido la Selección Española el equipo que ha salido con la Copa del Mundo tras vencer a Argentina en la final por un gol a cero. En consecuencia, los focos mediáticos internacionales se pusieron sobre los jugadores españoles. Tal ha sido la magnitud de la hazaña que incluso futbolistas que a priori habían pasado más desapercibidos por tener un rol más secundario han ganado mucha popularidad internacional, incluido este exjugador del Real Zaragoza.

Este ha sido el caso del exzaragocista Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo solo disputó unos minutos durante el Mundial al entrar en el tiempo de descuento en el partido ante Portugal en los octavos de final. Su auge de popularidad se debe más bien a sus acciones fuera del terreno de juego, en especial, en la celebración del Mundial y ha terminado llevándole a compartir cabina de DJ en Ibiza con el icónico músico David Guetta.

Pasión de DJ

El jugador estuvo durante toda la celebración con su mesa de mezclas poniendo banda sonora a la fiesta, mientras el autobús circulaba por las calles de Madrid y posteriormente en discotecas alargando el festejo a altas horas de la madrugada. Ahora, en sus días de vacaciones Borja Iglesias ha estado en Ibiza y en sus redes sociales ha compartido vídeos junto a la mencionada estrella de la música electrónica. Esto ha ocurrido en una sesión en el local [UNVRS].

En el transcurso de la noche, ambos compartieron cabina, pincharon música y el futbolista le regaló al productor francés una camiseta de la selección con su nombre y el número 26. Guetta la enseñó al público. En sus redes sociales, Borja reconocía que fue una "auténtica locura" y agradecía al DJ por la experiencia.

Borja Iglesias reivindicado

Desde la conquista del Mundial, El Panda se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la selección. Fue muy aplaudida su aparición en el escenario de la celebración con la canción "Cantando" de Violadores del Verso que tuvo como consecuencia un mensaje del mítico rapero Kase.O dándole reconocimiento al delantero exzaragocista.

También generó conversación su saludo evasivo con Donald Trump y su postura pública en asuntos como el apoyo a Jennifer Hermoso tras el caso Rubiales o la defensa del colectivo LGTBIQ+, lo que ha hecho que numerosos usuarios, incluso fuera de España, reivindiquen su figura.

Su pasado zaragocista

Antes de llegar a la selección y jugar en primera división, Borja Iglesias dejó un gran recuerdo en el Real Zaragoza durante la temporada 17-18. El delantero se convirtió en la referencia ofensiva más importante del equipo y fue uno de los jugadores más queridos por la exigente afición zaragocista.

Aquella campaña terminó con un sabor amargo. A pesar de que el Panda anotó 23 goles, la temporada finalizó con una dolorosa eliminación en el playoff de ascenso ante el Numancia que acabó con la ilusión de volver a ver al Real Zaragoza en primera división.