Los fichajes por llegar al Real Zaragoza: faltan un delantero y un central

A estas alturas, con un mes por delante hasta el comienzo de la competición, el Real Zaragoza se encuentra prácticamente definido a falta de los últimos detalles. El grueso de la plantilla ya trabaja a las órdenes de Ibai Gómez tal y como prometió el director deportivo, Lalo Arantegui, lo que permite al entrenador vasco disponer de un margen de tiempo considerable para ajustar piezas y engrasar la maquinaria.

La gran parte de la faena ya está hecha. La docena de incorporaciones acometida por el club suponen un vuelco absoluto al plantel del curso pasado, en el que apenas resisten unos pocos efectivos. Y aún queda alguno más por llegar, pero no muchos.

En concreto, la previsión es que se realicen otros dos refuerzos más en las dos demarcaciones más necesitadas en la actualidad: el centro de la zaga y la delantera. En ambas zonas han de llegar adquisiciones pero no las habrá en el resto de las parcelas, donde el Zaragoza ya está cubierto del todo.

De este modo, faltan un delantero y un central. Arriba, se busca un compañero para competir con Espiau a la espera de cerrar la salida de Samed Bazdar, que, contra todo pronóstico, sigue en el Zaragoza después de que, por una razón u otra, se hayan caído todas las opciones que han ido surgiendo para que el punta bosnio deje de ser zaragocista. La última, la del AIK sueco.

Pero su marcha se da por segura, si bien en estos momentos no hay una vía de salida definida. Pero su futuro, que no pasa por jugar en Primera RFEF, debe estar ineludiblemente asociado a una oferta que satisfaga al Zaragoza. Mientras tanto, Bazdar, el único zaragocista que ha estado en el Mundial, seguirá aquí.

El elegido y preferido sigue siendo Jesús de Miguel, si bien el Zaragoza lleva tiempo estudiando alternativas por si la evolución de los problemas de pubis del madrileño no es la esperada. En principio, el club aragonés seguirá esperando con la confianza en que el jugador se recupere y alcanzar un acuerdo con el Tenerife, con el que tiene contrato.

El otro fichaje que todavía debe llegar es de un central. Descartada la opción de que sean dos más, el Zaragoza sigue muy pendiente de lo que ofrezca el mercado en una zona en la que, ahora mismo, cuenta con Tachi, Diego González, Hugo Carrillo y Hugo Barrachina, si bien la idea es que uno de los dos últimos acabe saliendo. Será Ibai el que decida durante la pretemporada. A favor de Carrillo juega su experiencia (ha sido fundamental en el ascenso del Real Unión a Primera RFEF) pero Barrachina es canterano y sub-23, si bien ejercer de cuarto central durante todo el curso y la consiguiente falta de minutos no se antoja la mejor idea a su edad.

En todo caso, tampoco se puede descartar del todo que las estreches económicas y las prestaciones de ambos acaban por dejarles a los dos en la plantilla, si bien este extremo es, en estos momentos, poco probable.

Así que, en principio, el Zaragoza que viene está casi al completo a falta de ese delantero y el central que completarían una corta plantilla de 22 efectivos a los que se sumarían las opciones procedentes del Deportivo Aragón.

No está previsto, en todo caso, que llegue un recambio para Adrián Liso, también llamado a salir del Zaragoza en los próximos días. De este modo, los extremos ya estarían completados con Jardí, Cuenca, Hansson, Pinilla y Pau Sans, al igual que el resto de zonas del campo. Así, Westerveld y Peña serán los porteros, mientras que Escudero, Pereira, Gabilondo y Francho completarían, salvo giro inesperado, los dos laterales.

Aunque, sin duda, la medular parece ser la zona mejor cubierta, con las variantes aportadas por Ademo, Saidu, Terrer, Ander y Rubén Díez.