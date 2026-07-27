Muere José Ramón Badiola, el delantero del Real Zaragoza marcado por la tragedia del Corona

El delantero vizcaíno José Ramón Badiola ha fallecido este lunes a los 70 años de edad. El futbolista fichó por el Real Zaragoza en 1979 pero su carrera, y su vida, estuvieron marcadas por la tragedia del hotel Corona. Badiola estaba alojado en este complejo el día que ardió y acabó con la vida de 83 personas. Para salvarse se precipitó al vacío, sufriendo graves lesiones.

Antes había jugado en el Deportivo Alavés, con el que disputó 70 partidos de 1977 a 1979, junto a Jorge Valdano, que también fichó ese verano por el Real Zaragoza e iba a alojarse en el mismo hotel... pero llegó tarde. "Pero fue un retraso voluntario. Los directivos y Badiola se fueron para Zaragoza, yo estaba en medio de un conflicto con el Alavés por razones contractuales y decidí ir al día siguiente a primera hora de la mañana solo. Tenía habitación reservada en el hotel y por eso al principio se me dio como desaparecido. Llegué y me encontré con el drama a unos metros de la antigua sede del Zaragoza. La vida tiene estos vericuetos, porque a Badiola todo aquello le marcó para siempre en su carrera", recordaba el argentino en una entrevista con este diario.

En la memoria de los que acudieron ese día al hotel se guarda la imagen del futbolista, que se precipitó desde un balcón: «Al caer, aunque le pusieron una lona, rebotó y cayó al suelo», describe Ángel Perich Mayayo, miembro del equipo de la base aérea que estuvo ese día ayudando en la extinción. Badiola sufrió un traumatismo craneoencefálico y un paro cardíaco que le mantuvieron ingresado un mes, además de unas consecuencias psicológicas de las que nunca se recuperó.

Badiola se formó en las categorías inferiores del Athletic, jugando con el filial de 1974 a 1977 para pasar al Alavés y despuntar en Segunda División. Dos temporadas en Mendizorroza que le llevaron al Real Zaragoza, donde no jugó esa primera temporada, se marchó al Elche, donde tampoco disputó partidos, y estuvo dos campañas más en la capital aragonesa. En total defendió la camiseta blanquilla en siete encuentros. En la 82-83 regresó al Alavés y jugó 14 partidos.

"El Real Zaragoza lamenta profundamente el fallecimiento de José Ramón Badiola, exfutbolista zaragocista, y desea expresar sus más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. José Ramón Badiola llegó al Real Zaragoza en 1979, procedente del Deportivo Alavés, y estuvo vinculado al club blanquillo hasta 1982. El Club se une a las muestras de duelo y expresa su más sentido pésame. Siempre estará en la memoria de todo el zaragocismo. Descanse en paz", ha indicado el club en su web oficial.