Así es la nueva camiseta del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha presentado este lunes la camiseta que lucirá la próxima temporada como primera equipación. De nuevo fabricada por Adidas, la elástica luce los hombros, las mangas y el ribete de cuello pico en color azul intenso, dibujando una espaldilla o 'pauldron' que resalta sobre el blanco protagonista de la camiseta, así como unas finas líneas verticales con efecto gofrado (relieve) sobre el tejido del frontal, evocando alguna de las camisetas adidas del Real Zaragoza en los años ochenta y noventa, tal y como explica el propio club.

"Las marcas patrocinadoras, así como el proveedor técnico, integran sus logos en el mismo color azul de los hombros", indica la entidad. La camiseta tiene asimismo otros detalles como "la reconocida cita zaragozana y zaragocista originada en el asedio de las tropas napoleónicas de principios del siglo XIX: 'Zaragoza nunca se rinde'" y un distintivo con las tres provincias aragonesas, Zaragoza, Huesca y Teruel, acompañadas de las barras de la bandera autonómica.

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"El tejido de la camiseta está desarrollado con la tecnología AEROREADY de adidas, una confección técnica para favorecer la ventilación y absorción del sudor", señala el propio club, que ha acompañado la presentación con una imagen de Ander Herrera, Lucas Terrer y Hugo Pinilla con la nueva indumentaria en las obras de la nueva Romareda.