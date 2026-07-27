El Real Zaragoza mima Villaboya: "Riégame esta parte, por favor"

Desde luego, el césped del área deportiva de Villaboya está lejos de un estado óptimo pero, al menos, se encuentra en condiciones de acoger, cuatro años después, al Real Zaragoza durante la pretemporada. Su trabajo le ha costado al propio club, que lleva mucho tiempo trabajando en que la hierba del campo de entrenamiento de Boltaña permita el trabajo diario del equipo durante esta fase del verano.

Atrás quedan episodios pasados en los que problemas de abastecimiento de aguas o la prioridad a los campus de niños habían impedido la presencia del Zaragoza en la localidad pirenaica. También la excesiva demora con la que, el año pasado, el club diseñó una pretemporada que tampoco pasó por Boltaña. "Hace 2 meses estuve en Boltaña viendo campos y hoteles. Hemos intentado por todos los medios hacer la pretemporada en Aragón. Yo la hice cuando era jugador y para mí es importante seguir esas raíces, aunque ha sido imposible, ya que en otros sitios los campos estaban ocupados porque hemos llegado tarde. Estamos analizando otros lugares, sabemos las fechas, pero no aún dónde será", dijo el entonces entrenador, Gabi Fernández, antes del inicio de la pretemporada.

La zona en peor estado, sometida a riego constante. / Jaime Galindo

Afortundamente, las cosas han cambiado. Ahora, la programación del trascendental trabajo veraniego se ha llevado a cabo con tiempo y dedicación suficientes, lo que ha permitido, entre otras cosas, agilizar faena, facilitar gestiones y fomentar la tarea conjunta para garantizar que, esta vez sí, el Zaragoza volvía a Boltaña. En ese sentido, los servicios de jardinería del club se han desplazado en varias ocasiones hasta la localidad serrablesa para aplicar los trabajos necesarios destinados al cuidado de un césped del que todos están pendientes. También, por supuesto, Ibai: "Riégame esa parte, por favor", pide constantemente el técnico señalando a una de las dos mitades del campo.

Tampoco pierde detalle el Ayuntamiento de Boltaña, cuya actuación, unida a la del hotel Monasterio de Boltaña y la de las administraciones locales y provinciales, ha sido determinante para que el Zaragoza pueda ejercitarse sin mayores problemas. "No está perfecto, pero puede valer", decían algunos jugadores este lunes. De eso se trataba.