Saidu se retira por precaución de una sesión del Real Zaragoza en la que Ibai empieza a dar pistas

Una hora y media da para mucho. Sobre todo, a Ibai Gómez, un entrenador que derrocha pasión, energía e intensidad a partes iguales. El técnico vasco del Real Zaragoza dedicó la sesión matinal de este lunes a trabajar a fondo la salida de balón desde atrás, tanto a partir de los centrales como en los laterales, seguramente, los principales protagonistas de un entrenamiento marcado por el intenso calor.

Dejó varias cosas claras Ibai en el segundo entrenamiento en Boltaña. Principalmente, que Francho ejercerá, si se acaba quedando, como lateral derecho. Ya se lo había trasladado el cuerpo técnico al capitán pero el terreno de juego no deja lugar a dudas. El canterano, recuperado del todo de la lesión de menisco que le obligó a pasar por el quirófano a finales del curso pasado, fue, de hecho, uno de los efectivos más destacados de la sesión. Da la sensación de que sus características se ajustan a la perfección a lo que Ibai pretende de un lateral: recorrido, profundidad, repetición de esfuerzos, inteligencia táctica y capacidad para jugar por dentro.

De hecho, los laterales (Francho, Gabilondo y Lalo en la derecha y Escudero y Pereira en la izquierda) fueron los únicos que participaron en el último ejercicio de la sesión en el que Ibai adoctrinaba acerca del posicionamiento táctico. Antes, el técnico también había ensayado la salida de balón desde atrás a partir de los centrales.

En este sentido, lbai también dio pistas acerca de lo que podía ser un acercamiento a un posible equipo titular. No sería más que un esbozo sujeto a variaciones en función de las llegadas que aún están por venir y de otras variantes, pero la elección de un once en el que estaban Francho, Escudero, Tachi y Diego en defensa, con Ander y Ademo en el doble pivote, Hansson en la izquierda, Jardí en la derecha, Pinilla en la mediapunta y Bazdar arriba, advierte cierta declaración de intenciones.

De hecho, todo apunta a que el Zaragoza se desenvolverá a partir de un 4-2-3-1, con dos líneas de cuatro en fase defensiva. Así viene trabajando Ibai tanto en los entrenamientos como en el ensayo del pasado viernes ante el filial. Siempre con la salida jugada desde atrás y la presión tras pérdida como elementos fundamentales.

Más allá de ensayos y pruebas, la sesión dejó también sustos y preocupaciones. La principal la protagonizó Saidu, que se vio obligado a retirarse cuando apenas había discurrrido la primera media hora del entrenamiento debido a molestias en su rodilla izquierda que recomendaron parar por precaución. De este modo, el ghanés se unía en la banda a Iker Vadillo, que descansó también como medida preventiva después de la sobrecarga sufrida el pasado viernes.

En principio, el equipo volverá a trabajar por la tarde pero en una sesión física y sin pisar el maltrecho campo de entrenamiento de Villaboya.