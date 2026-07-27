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Sergio Escudero, jugador del Real Zaragoza: "El equipo entrena a un gran nivel"

El lateral se muestra "muy orgulloso" de haber fichado por el equipo aragonés: "El Zaragoza fue el primero que me llamó"

Escudero golpe el balón durante el entrrenamiento de este lunes en Boltaña.

Escudero golpe el balón durante el entrrenamiento de este lunes en Boltaña. / Jaime Galindo

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Jorge Oto

Jorge Oto

Boltaña

A sus 36 años, Sergio Escudero afronta una nueva aventura, esta vez, en el Real Zaragoza, el "primer equipo que me llamó nada más dejar La Coruña", afirma el lateral en declaraciones a los medios oficiales del club.

La llamada, asegura el pucelano, "me hizo muchísima ilusión" porque "no deja de ser un club histórico que no está pasando por su mejor época", pero eso, precisamente, "fue una de las cosas que me hizo apostar por venir para ayudar a un equipo como el Zaragoza a volver donde le corresponde y sentar unas bases sólidas para que el proyecto pueda alcanzar el máximo nivel".

Escudero no siente vértigo por asomarse a una categoría "a la que hay que adaptarse rápido" y en la que tratará de aportar "experiencia, posicionamiento, colocación o golpeo". Todo eso pone al servicio de Ibai Gómez, que también contactó personalmente con él durante las conversaciones previas a su fichaje. "Me dijo que viniera para aportar esa experiencia a los nuevos y a los jóvenes y a ayudarle en ese tipo de comportamientos hacia la gente tanto dentro como fuera del campo. Conozco desde hace años al míster, con el que me he enfrentado en numerosas ocasiones, y ,me hizo muchísima ilusión que me llamara".

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El lateral, que se siente "muy orgulloso" de ser jugador del Zaragoza, subraya la intensidad de los primeros entrenamientos, así como su calidad. "El equipo entrena a un gran nivel y está cogiendo rápido las ideas del míster, lo cual es muy importante".

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