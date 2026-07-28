Ander dona todo su salario a la fundación Real Zaragoza

«Vengo gratis, Lalo me dijo que un salario tenía que tener (el mínimo de la categoría, de Primera RFEF) y hemos buscado una fórmula que es a través de una fundación. Volver no entiende de contratos, entiende de ilusión, proyecto y cariño». Así confirmó Ander Herrera, durante su presentación oficial como nuevo jugador del Real Zaragoza, que no percibirá un solo euro en toda la temporada. Entonces, solo faltaba determinar tanto la cuantía como la entidad beneficiaria que, como era previsible, será la fundación Real Zaragoza.

De este modo, los 25.000 euros brutos fijados en el contrato de Ander como asignación anual irán a parar, en su cantidad mensual correspondiente, al colectivo sin ánimo de lucro creado en 2007 y que, según recoge la página web oficial del Real Zaragoza, pretende «ensalzar los mejores valores a transmitir en el deporte, particularmente en el fútbol, y que persigue objetivos éticos, educativos y sociales que contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa».

Porque Ander siempre tuvo claro que no cobraría un euro por jugar en el Zaragoza, un deseo expuesto a lo largo de toda su extensa trayectoria y que, finalmente, ha podido cumplir aunque sea con el equipo en Primera RFEF. De hecho, jugar gratis siempre fue una premisa innegociable para el canterano, que encontró en esta fórmula la vía deseada para llevar a cabo su objetivo. Como la normativa impone la obligada asignación de un sueldo, su derivación a la fundación para destinarla a obras y servicios sociales se convirtió en el mejor destino posible.

«Queremos fomentar la participación ciudadana y zaragocista, además de transmitir tanto la igualdad de género como la inclusión o los hábitos saludables, alineados con la responsabilidad social, en Zaragoza y en el resto la comunidad aragonesa», expone el club para explicar los objetivos de esa fundación a la que irán a parar esos 25.000 euros brutos correspondientes a la ficha de Ander. «Visibilizar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, destacando la infancia, juventud o personas discapacitadas y colaborar con otras instituciones sociales, culturales o educativas para su integración: nuestro equipo Genuine», añade.

En este sentido, más de 70 chicos y chicas con discapacidad intelectual han participado durante diez meses en las actividades de la Escuela Real Zaragoza Genuine. A través de entrenamientos semanales, actividades de convivencia y experiencias compartidas, el equipo ha vuelto a representar al Real Zaragoza en una nueva edición de LaLiga Genuine en una experiencia única que expone que el fútbol puede convertirse en un extraordinario vehículo de inclusión y de transformación social.

Entre las principales actividades de la fundación destacan, según recoge la entidad deportiva, «el fomento de la práctica del fútbol en todas sus categorías y edades y en colectivos con dificultades de integración, marginación o discriminación así como «la promoción del deporte como instrumento educativo y su acercamiento a la sociedad» o «el estudio y la investigación relacionada con la práctica del fútbol y el desarrollo de los aspectos culturales vinculados al deporte y la mejora y fortalecimiento de la sociedad aragonesa a través de actuaciones deportivas, sociales y culturales».

Así, durante la temporada se han desarrollado diferentes acciones de sensibilización y convivencia junto a entidades sociales. Destaca la participación en la jornada de convivencia denominada el Match Day de Fundación Los Pueyos y, como cada curso, la Ciudad Deportiva recibió a la asociación AIDIMO, donde chicos y chicas con diversidad funcional, junto a sus familias disfrutan de una jornada de inclusión y diversión.

Además, se mantiene la alianza con Up&Down donde los jugadores Genuine ayudan en los entrenamientos de los chicos y chicas de esta asociación y se han realizado visitas a centros de trabajo y formativos, como CEDES dando visibilidad a su labor.

A todo ello se dirige el salario mínimo establecido en Primera RFEF y que el Real Zaragoza propuso a Ander como la mejor fórmula para satisfacer tanto la pretensión del club de volver a contar con el futbolista como el deseo de este de acabar su carrera en el equipo aragonés.

«Desde que me fui he repetido en muchas ocasiones que el Real Zaragoza es el club del que soy aficionado y que volvería a vestir la camiseta, dando igual la categoría. Se cumple un sueño al poder disfrutar del Real Zaragoza de nuevo aunque no en la situación que los zaragocistas queremos. La ilusión es máxima», aseguró Ander en su presentación. Y así está quedando patente en cada entrenamiento, en el que Herrera es protagonista no solo en el terreno de juego sino, especialmente, fuera de él. Y es que Ander es, sin duda, el gran reclamo y la principal atracción para un zaragocismo que parece cada vez más entregado a él.