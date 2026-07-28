Real Zaragoza
El Ayuntamiento de Barbastro asegura que el amistoso ante el Real Zaragoza se hubiera podido jugar allí
El consistorio altoaragonés lamenta que, finalmente el partido se vaya a jugar en la Ciudad Deportiva
El amistoso entre la UD Barbastro y el Real Zaragoza, previsto para este sábado, se disputará finalmente en la Ciudad Deportiva zaragocista. El cambio de escenario no modifica ni el día ni la hora del encuentro, que comenzará a las 18.30, pero impide que el conjunto aragonés visite el Municipal de Barbastro, como estaba previsto inicialmente.
El Ayuntamiento barbastrense, titular de las instalaciones, expuso este martes su posición después de confirmarse el traslado. El Consistorio explicó que el césped natural del campo atraviesa en estos momentos su periodo anual de conservación y no se encuentra en su estado más favorable.
“Como sucede todos los años en estas fechas, el terreno de juego se encuentra ahora inmerso en su proceso habitual de mantenimiento y resiembra, tarea altamente especializada que se prolonga hasta el mes de septiembre. Este año, además, el proceso presenta una mayor complejidad como consecuencia de las cuatro olas de calor registradas durante los meses de junio y julio”, detalló la institución altoaragonesa.
Estos trabajos, según precisó el Ayuntamiento, son desarrollados por especialistas de la zona y requieren una importante dedicación técnica y económica. “De las labores se encargan profesionales locales, con amplia experiencia y prestigio. Suponen cerca de dos meses de trabajo especializado e implican una inversión próxima a 20.000 euros”.
Pese a esta circunstancia, el Consistorio asegura que planteó otra posibilidad para que el partido pudiera celebrarse en Barbastro. “Teniendo en cuenta el mantenimiento ya programado del césped natural, se ofreció como alternativa el campo de césped artificial, una instalación homologada por la FIFA, plenamente preparada para albergar un encuentro de estas características”, señaló.
Varias posibilidades
El Ayuntamiento subraya, además, que el partido también podría haberse disputado sobre la superficie natural. Al tratarse de un compromiso de preparación y no haber comenzado todavía la fase principal de la resiembra, “el campo de césped natural también podía haber acogido el encuentro”.
Para respaldar la capacidad del Municipal para albergar citas de primer nivel, la corporación recordó algunos de los enfrentamientos celebrados recientemente en el recinto. “De hecho, este mismo terreno de juego ha sido escenario en los últimos años de partidos frente a equipos como el Espanyol, el Almería o el FC Barcelona en dos ocasiones”, indicó en alusión a las eliminatorias de Copa disputadas por el conjunto del Vero ante clubes profesionales.
La administración local reconoce que recibir a un “histórico” como el Real Zaragoza constituye siempre “una excelente noticia”. No obstante, sostiene que la gestión y distribución de los espacios deportivos debe ajustarse a las necesidades de los usuarios habituales. En ese sentido, afirma que su objetivo fundamental es “garantizar las mejores condiciones posibles para los deportistas, los clubes y las entidades deportivas de la ciudad”. “Toda la planificación de las instalaciones municipales responde a ese objetivo”, añadió.
El Consistorio también reivindicó las actuaciones emprendidas durante los últimos ejercicios para modernizar y ampliar las infraestructuras destinadas a la práctica deportiva. “Desde 2023 se han destinado cerca de 1,5 millones de euros a la mejora y creaciones de instalaciones deportivas. Actualmente se encuentra en redacción el proyecto de renovación integral del Complejo Municipal de Deportes, una actuación que podría superar los 3 millones de euros”, destacó. Finalmente, el Ayuntamiento reiteró su disposición a recibir al club zaragocista en futuras ocasiones y recalcó que el Real Zaragoza, “así como cualquier club de su prestigio y trayectoria, siempre será bien recibido en Barbastro”.
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