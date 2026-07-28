Bazdar, con reparto de cargas, se ejercita aparte de un grupo al que vuelven Saidu y Vadillo y con un Ademo brillante

Samed Bazdar, cuya pretemporada con el Real Zaragoza empezó el pasado domingo tras frustrarse su marcha al AIK sueco, ha sido la única ausencia en la primera de las dos sesiones preparatorias programadas para este martes por Ibai Gómez.

El bosnio se ejercitó aparte del grupo casi siempre de la mano de Andrés Ubieto en un reparto de cargas previamente establecido, al igual que la progresiva reintegración de Saidu y Vadillo, cuyas respectivas molestias físicas (el ghanés se tuvo que retirar del campo tras la primera media hora del entrenamiento matinal) les habían impedido participar con normalidad. Está por ver si ambos toman parte en el partido de entrenamiento de este miércoles ante el Utebo o se les reserva para cumplir la máxima de Ibai de no correr el mínimo riesgo.

De nuevo, la intensidad fue la nota predominante en un entrenamiento envuelto en la energía y el buen rollo que el cuerpo técnico zaragocista consideran esenciales.

En esta ocasión, Ibai cerró la sesión con un apartado especial dedicado a los centrales. Si el lunes habían sido los laterales los seleccionados para un exhaustivo trabajo final centrado en el posicionamiento táctico, en esta ocasión la tarea ha recaído sobre Diego, Tachi, Barrachina, Carrillo y David García, los cinco centrales que Ibai se ha traído a Boltaña.

Antes, en un ejercicio a medio campo destinado a la combinación rápida y la búsqueda y ataque del espacio, Peter Ademo había brillado especialmente con un recital de movimientos, regates y acierto que recibieron incesantes y numerosas felicitaciones por parte de Ibai.