El exjugador del Real Zaragoza que compartirá vestuario con Vozinha tras su fichaje por Colo Colo: "Te esperamos"

España se coronó como campeón del Mundo hace poco más de una semana tras vencer a Argentina en la final y sumar su segunda estrella. El combinado de Luis de la Fuente no tuvo un camino fácil hasta la final teniendo que derrotar a Austria, Portugal, Bélgica y Francia en las eliminatorias y a Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos. España, al igual que en Sudáfrica, solamente no pudo ganar su primer partido frente a Cabo Verde gracias a la extraordinaria actuación del guardameta Vozinha, que impidió con sus intervenciones que el marcador se moviese del 0-0 inicial.

El portero caboverdiano era un completo desconocido para los grandes focos y su partido contra España le ha cambiado radicalmente la carrera a sus 40 años. Además de frenar al combinado español, Cabo Verde fue capaz de empatar contra Arabia Saudí, Uruguay y la propia Argentina, que solamente le derrotó en la prórroga. Vozinha llegaba a la cita mundialista tras un año bastante gris en Grupo Desportivo de Chaves de la Segunda División portuguesa. Un conjunto trasmontano que se quedó muy lejos de competir por el ascenso.

Vozinha, en el partido ante España / Lavandeira jr / EFE

Vozinha, que compartió vestuario en el norte de Portugal con los exzaragocistas Soro y Bikoro, se despidió del Chaves al terminar contrato justo antes del comienzo del Mundial. Lo que no se imaginaba es que le iban a llover grandes ofertas para acabar su carrera por todo lo alto. El portero, que ha pasado por países exóticos como Angola, Moldavia, Chipre o Eslovaquia, ha fichado en las últimas horas por un grande del fútbol sudamericano como el Colo Colo chileno.

"Bienvenido Vozinha, te esperamos en el Estadio Monumental", anunció hace tres días el club de Santiago que se llevó la puja por el portero de Cabo Verde tras interesarse otros equipos como Inter Miami, Avaí u Olimpia. Cabe recordar que Vozinha se convirtió en el portero con más seguidores del mundo del fútbol después de la hazaña con Cabo Verde y ya ha llegado a disputar un partido de leyendas con exfutbolistas como Higuita, Ronaldo, Cafú, Del Piero, Suker o David Trezeguet.

Vozinha durante el partido de leyendas disputado en Nueva York antes de la final del Mundial / EFE

Vidal, Alarcón y un sueldo medio

El fichaje de Vozinha por Colo Colo ha logrado poner de nuevo en el mapa futbolístico a Chile, que no logró clasificarse para el Mundial de Cánada, México y Estados Unidos. El portero de Cabo Verde será la nueva estrella del equipo más grande de Santiago junto a Arturo Vidal, el exfutbolista del FC Barcelona, Juventus, Bayern de Munich. En la misma plantilla se encuentra un viejo conocido del Real Zaragoza como Tomás Alarcón, que tuvo un breve paso por La Romareda en la temporada 2022-23 disputando un total de 12 partidos tras llegar cedido por el Cádiz.

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Presentación de Tomás Alarcón con el Real Zaragoza en 2023 / ANGEL DE CASTRO / EPA

Uno de los misterios que también se ha desvelado en las últimas horas es el salario que va a cobrar Vozinha. El nuevo portero del Colo Colo va a ganar 47 millones de pesos chilenos al mes según ADN Deportes, en el cambio serían más de 44.000 euros. Esta cantidad se queda bastante lejos de otros integrantes de la plantilla chilena como Arturo Vidal, la gran estrella cobra 114 millones de pesos, Aquino con 80 millones y Javier Correa con 70 millones. Vozinha estará en la zona media de la plantilla según ADN Sports y tendrá un sueldo similar a Tomás Alarcón o Víctor Felipe.