Ganas de Real Zaragoza en Boltaña: "Esto tiene buena pinta. Me hace ilusión tener a Ander y me gusta mucho Ibai"

El idilio entre el Real Zaragoza y Boltaña, interrumpido durante los últimos cuatro años, se vuelve a poner de manifiesto este verano, marcado por un reencuentro que se ha hecho espera demasiado. Las camisetas zaragocistas vuelven a poblar el graderío del campo de Villaboya, donde numerosos seguidores se dan cita en cada sesión programada por el cuerpo técnico.

Está de vuelta el Zaragoza en Boltaña como debe estarlo el equipo, dentro de unos meses, en el fútbol profesional. Ese es el único objetivo y, para ello, contará con su más fiel aliado y su cómplice más poderoso: su gente. "Yo creo que los zaragocistas tenemos algo muy especial que los demás no tienen y es que aunque nos den mil golpes siempre volvemos, así que cada temporada volvemos con toda la ilusión a pesar del sufrimiento acumulado. Es increíble, la gente no lo entiende pero aquí seguimos y seguiremos siempre", asegura María, que, junto a su padre Julio, no se pierden detalle desde la banda.

SIn duda, el protagonista principal casi siempre es el mismo. Ander Herrera acapara fotos, autógrafos, saludos y felicitaciones. En Boltaña no hay lugar para otra cosa que no sea sonrisas y buenos deseos. "Está llamado a ser nuestro líder, el jefe dentro del campo y también fuera de él. La prolongación de Ibai en el terreno de juego", coinciden los zaragozanos Antonio y su hijo Iker, que aprovecharon un día libre de ambos para dedicárselo al Zaragoza. "Tiene mérito haber vuelto justo ahora en la situación en la que se encuentra el equipo y después de haber jugado en Champions y en alguno de los mejores equipos y con los jugadores más destacados del mundo", apunta el padre. "Ha sido un poco turbulento todo, pero es muy zaragocista y tiene mucha historia aquí. A mí me hace mucha ilusión tenerlo otra vez con nosotros".

Cuenca, firmando un autógrafo a un joven aficionado / Jaime Galindo

Aunque, este martes, el protagonismo indiscutible de Ander tuvo competencia. Y dura. Porque varios familiares de Tachi acudieron a saludar a su pariente, entre ellas, sus primas pequeñas. "Nos hace mucha ilusión estar aquí. Teníamos muchas ganas y creemos que vamos a subir seguro a Segunda", aseguran.

"Me está gustando mucho este hombre. Le pone pasión,entusiasmo y ganas y eso se contagia tanto al grupo como a la gente", subraya, en referencia a Ibai, otro grupo de aficionados protegidos a la sombra de las altas temperaturas, cercanas a los 30 grados, ya a las 10 de la mañana. "Entrenan duro y muy bien. Esto tiene buena pinta, creo que hay buen equipo", remarca Iker, que no oculta cierta preferencia por Saidu antes de que su padre exiga al plantel dar "el do de pecho y subir".

Tachi, en familia. / Jaime Galindo

Pero todavía faltan cosas por completar. Sobre todo, una plantilla pendiente de un par de refuerzos más: un central y un delantero: "Acertar con el delantero es clave para salir de aquí cuanto antes. Porque, en general y el centro del campo en particular, me gustan", advierte Julio, agradablente sorprendido por el "dinamismo y la fuerza" exhibidas por los jugadores y el cuerpo técnico en el ensayo.

Confianza, pero también cautela. El mayúsculo disgusto del descenso obliga a extremar precauciones de cara a dar rienda suelta a la euforia o un optimismo desmedido: "Paso a paso, prudencia y ganar confianza poco a poco", reclama Iker. "Pero hay que sumar victorias desde el principio. Tenemos que subir como sea", matiza su padre inmediatamente.