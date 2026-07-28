Luis Carbonell ya tiene equipo para hacer la pretemporada: "Será rival del Real Zaragoza"

"Después de 14 años, llega el momento de decir adiós al club que ha sido mi casa. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, aprendizajes y personas que han marcado mi vida para siempre. Gracias al Real Zaragoza, a mis compañeros, entrenadores, trabajadores del club y a la afición por acompañarme en este camino. Siempre llevaré estos colores en mi corazón". Estas fueron las palabras con las que Luis Carbonell se despedía en una carta del Real Zaragoza.

Ahora, tras un tiempo alejado de los terrenos de juego de manera profesional, el habilidoso atacante ha encontrado equipo para realizar la pretemporada en un equipo de Segunda RFEF de Aragón. La UD Barbastro ya ha empezado a preparar la próxima campaña a las órdenes de Iván Martínez. El equipo oscense, que consiguió mantener la categoría en el último partido de la pasada temporada, ha vuelto a los entrenamientos con el objetivo de llegar al estreno liguero de la mejor forma posible.

El Barbastro compartió en su perfil de X una foto con los integrantes que van a formar parte de la plantilla oscense. Entre los jugadores que estarán a las órdenes del exentrenador del Real Zaragoza se encuentra Luis Carbonell. Todo hace indicar que el delantero del barrio Oliver se encuentra en un periodo de prueba para intentar recuperar la forma física perdida.

La UD Barbastro se enfrentará al Real Zaragoza este fin de semana en un partido de pretemporada. El encuentro, que en principio se iba a disputar en la localidad oscense, tendrá lugar en las instalaciones del conjunto zaragocista. Este cambio de ubicación, anunciado por ambos equipos en el día de ayer, se debe al mal estado del césped del Campo Municipal de Barbastro. La cita está programada para este sábado a las 18.30 horas.

Su padre futbolístico

Luis Carbonell tiene en la figura de Iván Martínez a su padre futbolístico. El entrenador le ha acompañado en varias etapas de su carrera futbolística y, siempre que ha podido, ha intentado contar con él en su equipo. Martínez le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Zaragoza en diciembre de 2020. Fue en la derrota del equipo zaragocista ante el Almería por 1-0. La siguiente jornada contra el Real Sporting también disputó diez minutos sustituyendo a Francho Serrano en El Molinón.

Luis Carbonell con Víctor Búrdalo, ayudante de Iván Martínez en clubes como Real Zaragoza, Ejea y Barbastro. / Servicio Especial

Tras debutar con el Real Zaragoza en el fútbol profesional en la temporada 2020/21, Luis Carbonell salió cedido al Juvenil A del Real Madrid que entrenaba Raúl González Blanco. El Real Zaragoza lo cedió posteriormente al Teruel y Tudelano y no fue hasta la temporada 2023/24 cuando se volvió a encontrar con Iván Martínez. El entrenador campeón de la Copa del Rey en categoría juveniles firmó al atacante para el Ejea. Una grave lesión de rodilla le hizo parar en enero de 2025. En la temporada pasada, Luis disputó cuatro encuentros con el Deportivo Aragón.

Un partido en Segunda Regional y el Mundial en el Parque Oliver

Luis Carbonell siempre ha mantenido intactas sus ganas de volver a jugar al fútbol, aunque su físico no le haya acompañado. A finales del mes de mayo, se pudo ver al delantero disputando un partido de Segunda Regional B. El delantero participó en el encuentro entre la Escuela de Fútbol La Muela B y el Santo Domingo de Silos que se disputó en el municipio zaragozano de La Muela. Varios espectadores del encuentro reconocieron al canterano del Real Zaragoza que mostraba un aspecto muy alejado de los deportistas de élite.

La selección brasileña con Luis Carbonell abajo a la derecha / MATHEUS REIS / INSTAGRAM

Luis Carbonell también disputó este pasado mes de junio el Mundialito de la Integración en las instalaciones del Atlético Escalerillas. Este torneo es una cita futbolística que se lleva realizando en la capital aragonesa desde 2009 y en el que participan varios equipos de diferentes categorías representando a su país.

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El exjugador del Real Zaragoza era la estrella de la selección de Brasil, que contaba con varios jugadores de alto nivel como Patrick Freitas, Marlinho o el portero Augusto, con mucha experiencia en Tercera División. Otra cara muy conocida del equipo brasileño es sin ninguna duda Matheus Reis, un lateral que combina su buen hacer con el balón y la creación de contenido lo que le ha permitido tener casi 200.000 seguidores en Instagram.