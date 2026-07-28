El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada

En las buenas y, sobre todo, en las malas. De estas últimas sabe mucho, demasiado, el zaragocismo. Pero ahí sigue y volverá a estar al lado del equipo tras el descenso y no abandonará a los suyos en la próxima temporada en Primera RFEF. El club ha anunciado este martes que el Real Zaragoza ya cuenta con 19.299 socios que permanecen fieles para la temporada 2026/27. Dentro de esta cifra, 15.075 son zaragocistas abonados, además de 4.224 que mantienen su condición de zaragocistas sin localidad en el Ibercaja Estadio.

Durante estas semanas, explica el Zaragoza, se ha vivido un gran ritmo en las renovaciones de cara a la próxima temporada (84% con respecto a la campaña pasada) y ‘Ahora más que nunca’, "el zaragocismo ha vuelto a demostrar su amor a unos colores. En un momento y una temporada decisiva para el club, sus aficionados han refrendando un compromiso que no entiende de categorías y que refuerza el sentimiento de pertenencia y el legado entre generaciones".

Hoy, 28 de julio, es el último día en el periodo de renovación de abonos. Posteriormente, entre el 30 de julio y el 2 de agosto, se abrirá una ventana para aquellos aficionados que quieran cambiar su condición de zaragocista a zaragocista abonado (además de la posibilidad de cambiar de localidad en los zaragocistas abonados), siempre y cuando la renovación haya sido debidamente tramitada.

Los plazos

Finalmente, el martes 4 de agosto comenzará el periodo para nuevas altas. La competición oficial arrancará el último fin de semana de agosto y el Real Zaragoza "recorrerá un camino desconocido y lleno de retos, pero junto a su afición escribirá un nuevo capítulo en la historia del club. Ahora más que nunca", insisten desde la entidad.

El club, además, ha dado a conocer que cuando se alcance la cifra de 20.000 socios se realizará un sorteo de una experiencia exclusiva para todos aquellos zaragocistas abonados que hayan renovado su carnet hasta esa fecha. Sucesivamente, y por cada millar de nuevos abonados, se irán desbloqueando más acciones e iniciativas de este tipo. La primera de estas experiencias consistirá en el sorteo de cinco unidades de la nueva camiseta home, que será firmada y entregada por un jugador de la primera plantilla.