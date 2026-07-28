El Real Zaragoza de Ibai Gómez echará a andar con el primer amistoso de pretemporada ante el Utebo en Boltaña

El Real Zaragoza afronta este miércoles su primer amistoso propiamente dicho, tras el tradicional entrenamiento en el que se midió con el Deportivo Aragón, de la pretemporada frente al Utebo FC. El encuentro, programado para las 18:30 horas a puerta abierta para que la afición blanquilla pueda ver de cerca las primeras evoluciones del nuevo proyecto, servirá para medir el tono físico, tras algo más de una semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva y estos tres días en Boltaña, y comprobar cómo empiezan a plasmarse los conceptos trabajados sobre el terreno de juego.

El choque permitirá ver en acción los planes de Ibai Gómez, que apunta a ensayar sobre el terreno de juego el sistema 4-2-3-1 que se perfila como el esquema de cabecera para el inicio de la temporada. En el capítulo de nombres propios, la larga plantilla, con 31 efectivos con los 8 canteranos, llega casi al completo tras confirmarse que tanto Bazdar como Saidu se entrenan con total normalidad. Tan solo el jugador del filiar Iker Vadillo estuvo trabajando al margen junto al preparador físico, Andrés Ubieto. Todo ello en un escenario bajo lupa, ya que el estado del terreno de juego no es el más idóneo y los encargados de las instalaciones supervisan a última hora el firme para garantizar que el rodaje transcurra sin riesgos.

Enfrente aguarda un Utebo, dirigido por el exblanquillo y exentrenador del Deportivo Aragón en la 2016-17, Javi Suárez, siempre competitivo para este arranque de verano. La prioridad para este test no será otra que repartir esfuerzos, asimilar el nuevo dibujo táctico y dar rodaje a los futbolistas en una tarde de reencuentro con la hinchada zaragocista ante un equipo que lleva los cuatro años de vida de la Segunda Federación quedando en 4º lugar, clasificando al playoff, pero sin lograr el anhelado ascenso a la actual categoría del Zaragoza.