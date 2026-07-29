Ander Herrera, capitán del Real Zaragoza: "Ponerme el brazalete ha sido especial y bonito"

Satisfecho se le ha visto a Ander Herrera con lo que el Real Zaragoza pudo demostrar en la victoria ante el Utebo por 2-0 en Boltaña. Una primera toma de contacto que le regaló al canterano un momento que no olvidará, ya que por primera vez fue el capitán del equipo aragonés. "Ha sido especial. No había podido llevarlo en mi primera etapa porque tuve capitanes de mucho peso y siempre es bonito. He jugado, por suerte y por mi trabajo, en grandes clubes, pero ponerme la camiseta del Real Zaragoza es especial. Cuando deseaba o soñaba con ser futbolista era con la camiseta del Zaragoza, y para mí es especial en un momento difícil de la historia del club. Pero vamos a centrarnos en el presente, en generar ilusión, en intentar enganchar a la gente con nosotros", subrayó el centrocampista.

Sobre el encuentro, Ander dijo que "hay que valorar que se han tenido muchas ocasiones de gol. Hemos convertido dos, pero creo que se podrían haber convertido cuatro o cinco. Además hemos recibido muy poquito. Creo que el equipo tiene energía y que está asimilando bien las cosas de Ibai (Gómez)", apuntó. "Esto es un camino muy largo, pero lo que respiro es algo positivo, soy optimista. Por parte nuestra, por esfuerzo, por trabajo, por ilusión, no va a quedar", añadió.

Sobre su estado físico, el capitán ante el Utebo aseguró sentirse "bien, sumando entrenamientos y minutos. Me encanta el fútbol, las pretemporadas cuestan, pero intentando prepararnos de la mejor manera para el primer partido de Liga. Estoy con mucha ilusión, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago. Me considero un privilegiado y un afortunado de poder jugar a fútbol", valoró.

La afición

Por último, Ander Herrera recordó lo importante que tiene que ser la afición un año más para el Real Zaragoza: "Necesitamos a la gente, pero los primeros que tenemos que darles algo somos nosotros. Y creo que el trabajo está siendo muy bueno: la ilusión, el hambre, las ganas de conectarnos rápido con la gente. Es una barbaridad que un equipo de Primera Federación traiga tanta gente a dos horas y pico de Zaragoza, es una locura, y somos unos afortunados. Tenemos que disfrutarlo, porque representar al Zaragoza es muy bonito y generar esa conexión con la gente es bonito. Creo que eso nos puede llevar a conseguir lo que la gente quiere, que es volver al fútbol profesional en primer lugar y, ojalá no mucho más tarde, volver a ser lo que este club es".