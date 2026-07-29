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Boltaña celebra el regreso del Real Zaragoza: "Nos genera ilusión, mueve la economía y les dará suerte"

El alcalde de la localidad oscense destaca el impacto deportivo y económico de la concentración estival y augura que esta concentración en el municipio pirenaico "va a dar suerte al Real Zaragoza" para volver a Segunda

El jugador del filial Laken Torres, Emil Hansson y Peter Ademo tocan en rondo en el entrenamiento en Villaboya.

El jugador del filial Laken Torres, Emil Hansson y Peter Ademo tocan en rondo en el entrenamiento en Villaboya. / Jaime Galindo / EPA

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Iker Martínez

Zaragoza

El regreso del Real Zaragoza a Boltaña para realizar su concentración de pretemporada ha sido recibido con entusiasmo e ilusión en el municipio altoaragonés. La presencia del equipo blanquillo supone recuperar una tradición histórica que para el alcalde de la localidad, José María Giménez, trasciende lo estrictamente deportivo.

"Orgullo, ilusión, alegría, volver. Al final para Boltaña es un clásico que vuelva en julio a visitarnos el Real Zaragoza y volver a retomar esta relación para nosotros es muy bueno y muy importante", afirma el edil en un vídeo para el club sobre el retorno a la capital del Sobrarbe de la tradiciónal concentración de la entidad blanquilla.

Movilización y actividad económica

Más allá del trabajo táctico y físico del cuerpo técnico, la presencia de la plantilla blanquilla altera de forma positiva la rutina diaria del municipio, especialmente para los aficionados más pequeños. El regidor destaca lo que supone para la cantera local poder ver de cerca a sus referentes futbolísticos: "Es una buena noticia para los niños ver a esos ídolos que los ven en la televisión los domingos y poder verlos aquí en el campo de fútbol de Villaboya".

PRETEMPORADA DEL REAL ZARAGOZA EN BOLTAÑA, HUESCA, ENTRENAMIENTO EN EL CAMPO DE VILLABOYA.

Ander Herrera firma una camiseta a un grupo de niños en Boltaña. / Jaime Galindo / EPA

"La gente de la comarca está movilizada, siempre que ha jugado el Zaragoza aquí otros años, venía se acercaba al campo, generábamos actividad deportiva y también económica, en el fondo para el pueblo también es importante", subraya el Giménez. En ese sentido, recuerda la repercusión directa en los negocios locales: "Todo esto que mueve el Zaragoza, a nivel de los bares, tiendas, también nos genera una actividad que es positiva para el pueblo".

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¿Un talismán para el Real Zaragoza?

"Como aficionado al Zaragoza, puedo decir que Boltaña va a dar suerte al Zaragoza, no tengo ninguna duda de que este año va a ir muy bien, el año que viene iremos a Segunda y tengo claro que si seguís viniendo a Boltaña, el Zaragoza llegará a Primera más pronto que tarde", concluye con optimismo el alcalde, convencido de que los aires pirenaicos volverán a ser el mejor amuleto para el club.

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