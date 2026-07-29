Un canterano del Real Zaragoza ficha por un equipo de Primera RFEF: "Es el cuarto máximo goleador histórico"

Las pretemporadas de los principales equipos de España comienzan a entrar en la etapa clave antes del inicio de las competiciones domésticas. Con el Mundial 2026 ya acabado, los equipos nacionales comienzan a reforzarse en el mercado de verano para armar un equipo lo más competitivo posible. Los directores deportivos están atentos a cualquier movimiento que pueda surgir para conseguir la firma de jugadores deseados que se puedan incorporar de forma inmediata a sus plantillas.

Aunque el Real Zaragoza, la SD Huesca o el Teruel se encuentren en el Grupo 2 de Primera RFEF, un equipo del Grupo 1 anunció en la tarde de ayer a una pieza muy cotizada en la categoría que tiene pasado blanquillo. La UD Logroñés es uno de los equipos que consiguieron el ascenso a Primera RFEF tras superar al filial del Getafe y al Sanse en el playoff de ascenso. Tras incorporar a Jaime Vallejo, el conjunto riojano ha firmado a uno de los delanteros más cotizados de la categoría de bronce.

Baselga en un amistoso ante el Getafe en la pretemporada de la 20-21. / JAIME GALINDO

Marcos Baselga, refuerzo de lujo

"Me siento feliz por firmar por un club con este proyecto. Queremos enganchar a la gente y vivir una campaña ilusionante. Vengo con muchas ganas de trabajar y de conocer al staff y los compañeros", comenta Marcos Baselga en un comunicado emitido por la UD Logroñés. El canterano del Real Zaragoza finalizó su relación contractual con el Gimnàstic de Tarragona en el mes de junio y ya tiene nuevo equipo.

La UD Logroñés firma al cuarto máximo goleador histórico de la Primera Federación con 40 goles en 150 partidos. Baselga disputó 31 partidos y anotó seis tantos la temporada pasada. Con una amplia experiencia en la categoría de bronce, el delantero ha pasado por equipos como el CD Calahorra, CE Sabadell, Arenteiro o Zamora. Tanto en la temporada 2024/25 como en la 2022/23, el canterano del Real Zaragoza consiguió anotar 12 tantos en Primera RFEF.

Marcos Baselga llegó a debutar en el primer equipo zaragocista de la mano de Víctor Fernández. El canterano jugó un par de minutos en la victoria por 2-1 ante la Ponferradina cuando los partidos se disputaban sin público por culpa de la pandemia. Baselga entró al campo en el minuto 95 sustituyendo a Jannick Buyla. La siguiente temporada se marchó cedido al Atlético Baleares para jugar en la antigua Segunda B.

Noticias relacionadas

Ahora, tras un año en Tarragona donde compartió vestuario con el exzaragocista Dani Rebollo, Marcos Baselga se reencuentra con otro jugador que también ha debutado con el primer equipo. La UD Logroñés firmó a Jaime Vallejo a principios de mes tras ascender a Segunda División con el Eldense. Vallejo llegó a debutar la temporada 24-25 con el Real Zaragoza, con Miguel Ángel Ramírez en el banquillo, y participó en dos partidos, aunque en ninguno fue titular. Su estreno se produjo el 7 de febrero en Albacete, aunque solo jugó un par de minutos. Su segunda aparición fue el 1 de marzo de 2025 y en el duelo ante los asturianos estuvo nueve minutos sobre el césped.