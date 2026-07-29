Los chavales traen el aire fresco: la crónica del Real Zaragoza-Utebo (2-0)

A veces, los polvorones son para el verano. En pretemporada, por ejemplo. En esta época del año, cuando todo son pruebas, ensayos y trabajo acumulado, los partidos amistosos suelen ser duros de roer. Es lo que hay. Pero los entrenadores suelen extraer conclusiones interesantes más allá de resultados, prestaciones, errores o aciertos. Y en esa pretensión de Ibai de que su Zaragoza enganche cuanto antes, el inicio del proceso deparó aspectos bien interesantes. Casi siempre, por cierto, con jugadores de casa como protagonistas.

Ganó 2-0 el Zaragoza a un buen Utebo de Javi Suárez en un duelo disputado a más de 30 grados, con una considerable acumulación de carga en las piernas y sobre un césped lejos de unas condiciones óptimas, si bien el mimo con el que viene siendo tratado desde hace tiempo permitió un aspecto tan aceptable como el del Zaragoza en una primera parte en la que Ibai recurrió, sobre un 4-2-3-1 con pinta de convertirse en dibujo de cabecera, a un once en el que Anartz estaba escudado por una zaga compuesta por Gabilondo, Barrachina, Carrillo y Pereira; con Ander y Terrer en la sala de máquinas, Jardí y Pau Sans en los costados, Pinilla en la mediapunta y Espiau como referencia arriba.

Pero fue el Utebo, a través de un fuerte disparo de Lyubomirov, el primero que tiró a dar. Anartz resolvió con una buena intervención poco antes de que Pau y Terrer no apuntaran bien en una ocasión trenzada desde la izquierda.

No estuvo especialmente Sans en sus incursiones. Da la sensación de que el canterano hace más daño y se encuentra más a gusto por dentro, el único sitio, por cierto, donde Ibai concibe a Pinilla. En esa mediapunta es donde Hugo encuentra su esencia y desde ahí fue uno de los más destacados del Zaragoza en una primera mitad en la que los blanquillos se encomendaban a la calidad diferencial de Ander en busca de unos espacios por dentro que el Utebo se esforzaba en cerrar.

Así que el Zaragoza buscó alternativas por fuera y encontró a Pereira, que viene demostrando buenas maneras y acumulando asistencias en la pretemporada. Esta vez sirvió en bandeja el gol a Pinilla, que miró al cielo para celebrar el tanto que ponía en ventaja a los de Ibai que bien pudieron irse al descanso con una renta más amplia si Pau hubiese apuntado mejor en una ocasión clara tras un rbo de Terrer y una acertada combinación con Pinilla, sin duda, el jugador que más a gusto se encontraba sobre el campo. Con permiso de Ander, claro.

La segunda parte fue más áspera. Los dos entrenadores cambiaron por completo la fisonomía de sus equipos, pero el Utebo, con Navarro dando la lata a Escudero, encaró mejor la contienda, con más control del juego pero sin apenas ocasiones más allá de un mal despeje de Tachi que acabó estrellándose en el larguero de la meta zaragocista.

El duelo entró en una fase insulsa hasta que llegó la caballería. Tobajas y, sobre todo Monzón, aportaron ese aire fresco que requería el Zaragoza y el partido y, como si estuvieran en el recreo, se pusieron a jugar al fútbol como ellos saben hacerlo: hacia delante. Su entrada lo mejoró todo, también a Ademo, que dio un paso atrás. Y a Rubén Díez, que encontró a Monzón para que el juvenil, con una clase mayúscula, sirviera a Cuenca para que el de Las Fuentes superara con suficiencia al meta del Utebo, que apenas unos minutos antes había mandado a saque de esquina un disparo con mala intención de Rubén Díez, y poco después de que el propio Marcos protagonizara una buena internada por la derecha culminada con un centro que no encontró rematador.

El tanto de Cuenca selló el choque, aunque al Utebo le quedaba orgullo para intentar irse hacia arriba en busca de un Manolache que, al igual que Lalo, Laken o David García, también habían entrado al campo. Pero el Zaragoza, con Diego mucho más acertado que Tachi, aguantó bien hasta que el árbitro dio por finiquitado el asunto. La próxima cita será el sábado, en la Ciudad Deportiva, ante el Barbastro, también de Segunda RFEF. Sigue el banco de pruebas. El verano suele traer polvorones, sí, pero a veces corre el aire. Y, en Boltaña, el fresco lo trajeron los chicos de casa, sobre todo, Pinilla y Monzón. Oxígeno en vena.