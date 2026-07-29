Ibai Gómez, sobre la pretemporada del Real Zaragoza: "Tenemos que ilusionar desde el primer día"

Ibai Gómez ha atendido a Aragón Televisión minutos antes de su primer ensayo de pretemporada como entrenador del Real Zaragoza. "Estoy muy contento con cómo va el día a día, por la predisposición y la energía de los jugadores", ha declarado. El entrenador bilbaíno afronta este primer amistoso con más preocupación por el resultado de la que se suele tener en cuenta en este período: "Sí es importante (el resultado). El contexto es diferente. Tenemos que generar ilusión desde el primer día".

Sobre el reto que supone, "todos somos conscientes de la historia del Real Zaragoza -ha afirmado-. Sabemos la responsabilidad que supone, pero también la fortuna". Algo que encara el ex del Arenas de Getxo y del Andorra CF con positivismo y entusiamso: "Hay dos opciones: encararlo con miedo o con ilusión, yo soy más de lo segundo".

Respecto a la confección de la plantilla, Ibai está "muy pero que muy satisfecho". Preguntado por llegadas y salidas, ha respondido que tanto si hay, como si no, trabajará "con lo que haya". "Están todos muy integrados, asimilando los conceptos muy rápido, estoy encantado", ha confesado el vizcaíno.