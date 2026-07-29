Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas eclipseOla de calor AragónJavi RodaVivienda ZaragozaCausa incendio ÁvilaEstatuto de los Trabajadores
instagramlinkedin

Ibai Gómez, sobre la pretemporada del Real Zaragoza: "Tenemos que ilusionar desde el primer día"

El entrenador se ha mostrado "muy pero que muy satisfecho" con la plantilla y el día a día por la "predisposición y la energía"

Ibai observa a un grupo de jugadores en el entrenamiento de este miércoles en Boltaña.

Ibai observa a un grupo de jugadores en el entrenamiento de este miércoles en Boltaña. / Jaime Galindo / EPA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Martínez

Zaragoza

Ibai Gómez ha atendido a Aragón Televisión minutos antes de su primer ensayo de pretemporada como entrenador del Real Zaragoza. "Estoy muy contento con cómo va el día a día, por la predisposición y la energía de los jugadores", ha declarado. El entrenador bilbaíno afronta este primer amistoso con más preocupación por el resultado de la que se suele tener en cuenta en este período: "Sí es importante (el resultado). El contexto es diferente. Tenemos que generar ilusión desde el primer día".

Sobre el reto que supone, "todos somos conscientes de la historia del Real Zaragoza -ha afirmado-. Sabemos la responsabilidad que supone, pero también la fortuna". Algo que encara el ex del Arenas de Getxo y del Andorra CF con positivismo y entusiamso: "Hay dos opciones: encararlo con miedo o con ilusión, yo soy más de lo segundo".

Noticias relacionadas y más

Respecto a la confección de la plantilla, Ibai está "muy pero que muy satisfecho". Preguntado por llegadas y salidas, ha respondido que tanto si hay, como si no, trabajará "con lo que haya". "Están todos muy integrados, asimilando los conceptos muy rápido, estoy encantado", ha confesado el vizcaíno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los ajustes económicos de la nueva propiedad del Real Zaragoza reducen el gasto en plantilla a 5 millones de euros
  2. Ibai alucina con Saidu: el entrenador del Real Zaragoza, fascinado con el ghanés
  3. Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
  4. Ander dona todo su salario a la fundación Real Zaragoza
  5. Francho rechaza una gran oferta de Rusia mientras la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida
  6. El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso
  7. El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)
  8. El Real Zaragoza no estará solo en Primera RFEF: este es el número de abonados anunciado por el club para la próxima temporada

Ibai Gómez, sobre la pretemporada del Real Zaragoza: "Tenemos que ilusionar desde el primer día"

Ibai Gómez, sobre la pretemporada del Real Zaragoza: "Tenemos que ilusionar desde el primer día"

Pinilla descorcha el champán de la pretemporada (1-0)

Pinilla descorcha el champán de la pretemporada (1-0)

Lalo Arantegui, sobre el mercado del Real Zaragoza: "Vendrán el mismo número de jugadores que salgan"

Lalo Arantegui, sobre el mercado del Real Zaragoza: "Vendrán el mismo número de jugadores que salgan"

El Real Zaragoza recupera la subvención de 700.000 euros del ayuntamiento, pero "en ningún caso" podrá usarla para fichar jugadores

El Real Zaragoza recupera la subvención de 700.000 euros del ayuntamiento, pero "en ningún caso" podrá usarla para fichar jugadores

Boltaña celebra el regreso del Real Zaragoza: "Nos genera ilusión, mueve la economía y les dará suerte"

Boltaña celebra el regreso del Real Zaragoza: "Nos genera ilusión, mueve la economía y les dará suerte"

El Utebo ficha a un exjugador del Espanyol y Real Zaragoza antes del partido en Boltaña: "Juventud, proyección y talento"

El Utebo ficha a un exjugador del Espanyol y Real Zaragoza antes del partido en Boltaña: "Juventud, proyección y talento"

Javi Roda, guardián de guardianes del Real Zaragoza: “Tenemos una portería bastante completa, yo estoy muy tranquilo”

Javi Roda, guardián de guardianes del Real Zaragoza: “Tenemos una portería bastante completa, yo estoy muy tranquilo”

Un canterano del Real Zaragoza ficha por un equipo de Primera RFEF: "Es el cuarto máximo goleador histórico"

Un canterano del Real Zaragoza ficha por un equipo de Primera RFEF: "Es el cuarto máximo goleador histórico"
Tracking Pixel Contents