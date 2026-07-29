Javi Roda, guardián de guardianes del Real Zaragoza: “Tenemos una portería bastante completa, yo estoy muy tranquilo”

Es el primero en saltar cada mañana al campo. Lo hace con una sonrisa de oreja a oreja y con una ilusión desbordante entre esos guantes que son mucho más que una herramienta de trabajo y a través de los que Javi Roda, entrenador de porteros del Real Zaragoza, interpreta la vida.

No se lo pensó el aragonés cuando recibió la llamada de su equipo del alma para regresar a casa. Y eso que las cosas no le podían ir mejor. Hombre clave en el cuerpo técnico del Elche, Roda se había asentado en la élite del fútbol español, pero, como él mismo sostiene, “estar en el Zaragoza es estar en la élite. Defender este escudo es lo máximo para un zaragocista y lo hago con esa pasión que, en mi caso, viene de serie y que, sin ella, no habría podido llegar hasta aquí”.

Los cuatro guardametas, durante un entrenamiento en Boltaña. / Jaime Galindo

Sobre Roda recae la tarea de gestionar la portería no solo del primer equipo sino también abajo, en las categorías inferiores, si bien la faena ahora se centra en acometer una preparación idónea para Westerveld, Anartz Peña, Manolache y Berrar, los cuatro cancerberos presentes en Boltaña. Los dos primeros serán los que se disputarán el marco en Primera RFEF. Los otros dos esperarán abajo. “Tenemos una portería muy completa y versátil. Yo estoy tranquilo”, asevera.

Por orden de llegada, “En Anartz veo un proyecto de portero que tiene muy buena base y que está cumpliendo un sueño, como es formar parte de un equipo como el Real Zaragoza. Tiene en la mirada ilusión, pasión y muchas ganas de aprender cada día”, repasa el preparador de porteros, que admite que el meta vasco “es una sorpresa muy grande para mí, la verdad. Aunque ya conocíamos sus características, creo que aporta mucho al grupo porque como persona es top”.

(sobre Anartz Peña): “En Anartz veo un proyecto de portero que tiene muy buena base y que está cumpliendo un sueño, como es formar parte de un equipo como el Real Zaragoza. Tiene en la mirada ilusión, pasión y muchas ganas de aprender cada día. Es una sorpresa muy grande para mí, la verdad. Aunque ya conocíamos sus características, creo que aporta mucho al grupo porque como persona es top”

El proceso de Westerveld, por su parte, es diferente. “Le está costando un poquito adaptarse a otra cultura y ahí tenemos que tener un poquito de paciencia, madurar ese proceso e ir mostrándole un poco lo que es la cultura española y lo que representa la camiseta del Real Zaragoza. También viene con mucha ilusión y para él es una oportunidad muy grande”.

(sobre Westerveld): "Le está costando un poquito adaptarse a otra cultura y ahí tenemos que tener un poquito de paciencia, madurar ese proceso e ir mostrándole un poco lo que es la cultura española y lo que representa la camiseta del Real Zaragoza. También viene con mucha ilusión y para él es una oportunidad muy grande”

Turno para los chavales de casa. “A Marcos (Manolache) y a Sergio (Berrar) les tengo especial cariño porque los conozco bien. Sergio creo que conmigo lleva entrenando desde los seis años, ha formado parte de todos los campus en los que he estado y en la Ciudad Deportiva tengo la oportunidad de entrenar con él y lo mismo con Marcos Manolache. Sé lo que ambos nos pueden dar, pero también es verdad que hay que respetar esos tiempos de madurez, de ir adquiriendo conocimiento y tener en cuenta que van a enfrentarse a un modelo totalmente opuesto, también en la base, que creo que les tiene que servir para ese enriquecimiento personal y tener mucha más variabilidad y versatilidad en campo, donde creo que hoy en día el portero es muy protagonista”. En este sentido, tiene claro que los dos canteranos “pueden ser el futuro del Real Zaragoza”.

(sobre Manolache y Berrar): "Sé lo que ambos nos pueden dar, pero también es verdad que hay que respetar esos tiempos de madurez, de ir adquiriendo conocimiento y tener en cuenta que van a enfrentarse a un modelo totalmente opuesto, también en la base, que creo que les tiene que servir para ese enriquecimiento personal y tener mucha más variabilidad y versatilidad en campo, donde creo que hoy en día el portero es muy protagonista”

Así que Roda insiste. “Estoy muy tranquilo” si bien advierte que “esto es un proceso” y, por ello, “quizá Anartz parte con ventaja porque conoce la categoría, aunque Sem ha jugado en la Segunda holandesa, pero ambos tienen características muy similares en cuanto a la interpretación del juego ofensivo”.

“Quizá Anartz parte con ventaja porque conoce la categoría, aunque Sem ha jugado en la Segunda holandesa, pero ambos tienen características muy similares en cuanto a la interpretación del juego ofensivo"

Pero bajo palos hay diferencias: “Anartz es ágil, rápido y de buenos reflejos. Sem también es verdad que tiene esa agilidad y esa potencia, y también domina bien su área. Creo que tenemos una portería bastante versátil”.

La premisa básica está clara. “Ibai exige un portero valiente que tenga la capacidad de interpretar bien las diferentes situaciones que se dan en partido, en juego ofensivo y en juego defensivo”.