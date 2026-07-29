Javi Suárez, entrenador del Utebo, primer rival de pretemporada del Real Zaragoza: "La ideología de Ibai le va a venir muy bien al Zaragoza"

¿Qué tal le va?

Pues muy contento, la verdad. Acabamos de empezar y, de hecho, si no hubiéramos tenido el partido ante el Zaragoza habríamos comenzado este lunes, pero llevamos ya desde el jueves y me siento muy satisfecho de cómo se están adaptando los nuevos con la ayuda de los que ya estaban.

¿Qué se dice en esa primera charla al grupo tras las vacaciones?

Fue una charla un tanto especial. Primero quise darles las gracias por querer estar en un proyecto como el del Utebo y luego les pedí que tuvieran tanta ilusión como nosotros.

¿Por qué se hizo cargo Javi Suárez del Utebo?

Porque el club siempre me ha transmitido muchas ganas de hacer cosas después de los problemas del año pasado ajenos al plano deportivo. La predisposición de todo el mundo ha sido muy buena y han venido buenos futbolistas pero también buenas personas.

¿Qué se ha encontrado?

Hubo elecciones y entró una directiva nueva con muchas ganas y solucionando problemas. Y eso se agradece.

Juan Carlos Beltrán dejó alto el listón…

A nivel deportivo ahí está el resultado en los últimos años. Este curso, en un grupo fuerte, creo que podemos disfrutar si hacemos un buen equipo y funcionamos bien, no tengo duda. Es verdad que el listón está alto, pero tenemos la ambición de igualar o, a ser posible, superarlo. Sabemos que es difícil, pero hay que apuntar alto.

¿Hay un objetivo definido?

Ahora mismo, hacer el mejor equipo posible. Estas fechas son las más importantes del año y estamos muy contentos con lo que ha venido. A ver si podemos cerrar la plantilla como nos gustaría y disfrutar.

¿Qué Utebo se verá en el amistoso ante el Zaragoza?

Un Utebo con mucha gente de casa, con jugadores del Regional y del Juvenil y un equipo trabajador, solidario, compacto y valiente con el balón ante un rival de superior categoría.

«Ander será el líder y la prolongación del entrenador, va a aportar muchísimo a todos los niveles»

¿Cómo ve al Zaragoza?

Es pronto todavía. También ellos deben completar la plantilla con gente que aún debe venir, pero está claro que no va a ser una temporada fácil.

¿Qué le parece Ibai?

No lo conozco, pero me gusta su apuesta. Salió muy bien en el Arenas de Getxo y luego en Andorra también empezó bien pero duró poco. Construye equipos con personalidad y que juegan bien al fútbol. Creo que es un entrenador cuya ideología le viene muy bien al Zaragoza.

¿Qué puede o debe aportar Ander?

Ha habido mucho movimiento con su llegada, pero tras la llegada de Lalo y de Ibai era claro que su regreso estaba más cerca que nunca. Tiene que aportar muchísimo a todos los niveles, no solo futbolístico. Lo que está claro es que hay que agradecerle mucho que haya llegado con las cosas así. Será, segurísimo, el líder natural del Zaragoza y la prolongación del entrenador.

Salió del Zaragoza el pasado verano, lo que le ha permitido no sufrir el descenso a Primera RFEF, al menos, desde dentro.

Pero le aseguro que lo he sufrido mucho desde fuera. Han sido 19 años en el equipo donde soñaba estar de niño y con el que pude debutar en Primera. Muchos otros mejores que yo no pudieron hacerlo, pero yo tuve ese privilegio. Estos últimos años, desde luego, no han sido los mejores pero hemos arrimado mucho el hombro y ayudado a salvar situaciones muy difíciles. Mi familia me dice que me he librado de una buena, en referencia al descenso, pero sigue doliendo mucho.