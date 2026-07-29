Lalo Arantegui, sobre el mercado del Real Zaragoza: "Vendrán el mismo número de jugadores que salgan"

"Si sale un jugador, vendrá uno, si salen dos, vendrán dos", ha declarado Lalo Arantegui, director deportivo del club, en los minutos previos al primer amistoso del Real Zaragoza ante el Utebo en Boltaña en declaraciones a Aragón Televisión. "No será exactamente posición por posición, pero la idea es la que ya comenté de tener dos jugadores por puesto", ha explicado. Director deportivo e Ibai Gómez coinciden en que están satisfechos con la plantilla confeccionada hasta ahora, pero Arantegui es consciente de que hay jugadores que van a salir para jugar en otras categorías y que estos "no tienen la cabeza aquí".

Eso sí, dichas salidas dice Lalo que serán "en forma de venta en condiciones beneficiosas para el Real Zaragoza, buscando el mejor acuerdo para todas las partes". Ha hablado en concreto de Bazdar, del que ha dicho que le encantaría tenerlo en la plantilla, pero que "a nivel de inversión, no tiene sentido tenerlo en Primera RFEF porque se devaluaría". Sobre Francho, ha confirmado que lo quiere en el equipo pero que hay que ajustar las condiciones económicas. No se ha atrevido a mojarse sobre si cree que finalmente seguirá: "Queda todavía un mes".

Respecto a las llegadas y a la presión que se exponen, "vienen muy concienciados. Incluso algunos que tenían ofertas de otras categorías, vienen porque el reto les motiva -ha asegurado Lalo-. Va a ser un año intenso, pero bonito". "Lo bueno del fútbol es que antes o después tienes revanacha. Tenemos que volver a Segunda y para eso hay que trabajar duro en pretemporada para llegar lo mejor posible a la jornada 1", ha aseverado rotundo.