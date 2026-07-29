En Directo
Real Zaragoza - Utebo, en directo
Primer amistoso, con muchas caras nuevas, en la puesta a punto de ambos equipos
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Zaragoza
10'
Alto el disparo de Terrer
Está recuperando continuamente la pelota el Zaragoza en la frontal del área del Utebo. Está muy intenso en la presión, que está surtiendo efecto.
7'
Fuera el disparo de Terrer
Bloqueó primero la defensa uno de Pau Sans.
5'
¡Despeja Anartz un fuerte disparo!
Vórner para el Utebo.
3'
Otro córner para el Real Zaragoza
1'
Bloca Pereda un centro de Jardí
1'
Córner para el Real Zaragoza
Despeja la defensa una buena llegada de Sans.
1'
¡Comienza el partido!
Entran ya los 22 futbolistas al terreno de juego.