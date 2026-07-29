El Utebo ficha a un exjugador del Espanyol y Real Zaragoza antes del partido en Boltaña: "Juventud, proyección y talento"

El Real Zaragoza afronta su primer partido de pretemporada este miércoles por la tarde en Boltaña enfrentándose en un derbi aragonés al Utebo (18.30 horas). El conjunto dirigido por Ibai Gómez, que ya jugó y ganó un encuentro de entrenamiento el pasado fin de semana frente al Deportivo Aragón, se enfrentará a un equipo de Segunda RFEF con muchos viejos conocidos de la Ciudad Deportiva como su propio entrenador Javier Suárez.

Antes de medirse al Real Zaragoza, el Utebo ha hecho oficial la incorporación de un nuevo fichaje que llega procedente de la cantera del Espanyol. Se trata del lateral David Santiago que se quedó libre este verano tras cinco años en la estructura perica. El futbolista aragonés regresa a su tierra después de abandonar la cantera del Real Zaragoza en busca de un salto en su formación.

"Juventud, proyección y talento, formado en la cantera del RCD Espanyol y procedente de la UE Vilassar de Mar, donde fue una de las piezas importantes del equipo la pasada temporada. Bienvenido a tu nueva casa David. Juntos a por una gran temporada", ha anunciado el Utebo su fichaje en redes sociales. El defensa fue el capitán del UE Vilassar de Mar la pasada campaña en Tercera RFEF por lo que en Utebo dará un salto más en su carrera deportiva compitiendo en Segunda RFEF.

"Después de 5 años ha llegado el momento de despedirme de este gran club, el cual me lo ha dado todo. Tan solo tengo buenas palabras, ya que me han hecho ser la persona que soy, hoy en día, vine siendo un niño y me voy como una persona con unos valores y un sentimiento perico que nunca se olvidarán.", afirmó en su despedida del Espanyol a mediados de junio.

Un Utebo muy exzaragocista

David Santiago, que no ha entrado en la convocatoria de Javier Suárez para Boltaña, no es el único integrante de la plantilla del Utebo que ha pasado por la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Dani Lasure, Jorge Adán, Diego Suárez, David Aparicio son algunos de los futbolistas que han formado parte de la estructura del Real Zaragoza en su carrera e incluso algunos llegaron a formar parte de la primera plantilla hace no mucho tiempo.