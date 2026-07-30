Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau"
El entrenador blanquillo se muestra "encantado" con una plantilla pendiente ya solo de un par de refuerzos, entiende que pueda haber dudas respecto a la portería, asume las salidas de Liso y Bazdar y se derrite con Ander: "Es otro nivel, el objetivo es que esté disponible el mayor tiempo posible", dice el vasco en el avance de una amplia entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
¿Mejor que Liso y Bazdar salgan cuanto antes?
Como es una cosa que no depende de mí, tengo claro que son jugadores muy importantes, sé de dónde vienen, las expectativas que tienen, y también nuestro contexto. Podrían ser muy importantes aquí aunque parezca un paso atrás, para luego dar dos hacia adelante, pero yo les entiendo también a ellos. A mí me gustaría tener la plantilla con la que nos vamos a quedar lo antes posible, porque creo que de la manera que trabajamos somos muy analíticos y hay que integrar conceptos y hay que entender el juego. Y cuanto antes los tengas mejor, sabemos que ahora mismo para que entren jugadores tienen que salir, y, sin dar nombres, estamos trabajando en diferentes variantes para que cuando se den esas salidas, si se dan, pues podamos traer lo que consideramos que puede faltar cuanto antes.
Un central y un delantero, ¿no?
Sí, de traer, consideramos que puede ser un perfil central que en un momento te puede hacer de lateral o de línea de tres y un delantero distinto a Edu (Espiau). Bueno, quiero dejar claro que Edu es un tipo de delantero que a nosotros nos viene muy bien, yo siempre lo he dicho, son delanteros que no destacarán por el gol pero creo que a nosotros nos tienen que dar esa solución a última altura, que Edu lo tiene, ese movimiento de espacio que Edu tiene, esa energía que Edu tiene, en los entrenamientos es el que más aceleración tiene, es lo que creemos que puede en un momento faltar. Obviamente Samed (Bazdar) es un delantero de la Virgen, las cosas como son, pero no decido que se vaya a quedar. Pero bueno, estamos trabajando en ello y también le digo que estoy encantado con el equipo y buscaremos soluciones y las encontraremos seguro.
¿El perfil del central es agresivo y con envergadura?
Puede ser, pero creo que si vamos a seleccionar le daría un poco más valor a un central que en transiciones sea rápido. Luego me puedo equivocar, pero considero que vamos a pasar mucho más tiempo en fases de dominio que en fases de ser dominado. Creo y confío en ser dominadores y que tengamos que estar poco tiempo en esas situaciones. Prefiero tener jugadores obviamente los más completos y la más variante posible, pero que nos centremos un poco más en lo que creemos que más tiempo vamos a estar.
¿Entiende que pueda haber dudas respecto a la portería?
Sí, es normal, porque al final son dos perfiles que no se les conoce, entonces es normal que haya esas dudas. Es una posición en la que el club en un momento dado a la afición se le pueden generar las dudas, soy consciente de ello. Conozco a Anartz (Peña) perfectamente, nosotros hemos sido los que le hemos traído como un portero que nos va a dar, siempre, ya habéis visto cómo entiende el juego con los pies, que nosotros le damos mucho valor. Y cuando el rival te llega, para y tiene mucha personalidad. Vais a ver que aun con esa estatura y teniendo tal vez ese hándicap, también nos orienta bien en bastantes acciones. Entonces es un portero en el que confiamos mucho y luego Sem (Westerveld) es un portero en el que tenemos muchas expectativas puestas, viene de una liga en la que también se juega mucho con los pies y tiene esa seguridad de la que hablamos para esos partidos en los que consideremos que nos pueden llegar más. Aquí no hay titulares suplentes en ninguna posición, es lo que les he transmitido a todos los jugadores que se lo tienen que ganar cada día. Cuando llamé en verano a los jugadores les dije, ‘yo quiero que estés con nosotros porque considero que eres un jugador que puede aportar y puede venirnos bien, pero yo a un jugador no voy a asegurar nunca jugar, porque creo que sería echarme piedras sobre mi propio tejado’.
¿O Barrachina o Carrillo?
Ahora mismo, los dos. Estamos muy contentos con ellos y los dos están dentro. Si no hay salidas nos vamos a quedar con los cuatro centrales que tenemos, estamos contentos, y si hay alguna salida, tal vez busquemos uno que nos pueda dar esa línea de tres con algo más de velocidad y que pueda jugar un momento dado de lateral derecho para tener más variantes, para pasar a las zonas interiores. Vienes con una idea y ya en semana y media hay cosas que te han cambiado porque los ves en el día a día y nos va a pasar durante la temporada. Porque vas a empezar jugando de una forma, los rivales se van a adaptar a esa forma y vas a tener que buscar variantes para poder hacerles daño.
Hasta ahora, Pinilla siempre ha actuado por dentro y Pau Sans por fuera. ¿Eso es innegociable?
Pini creo que es innegociable que juegue por dentro, habrá veces que pueda jugar fuera, pero es un jugador que entre líneas se mueve muy, muy bien y puede ser importante. Porque tenemos gente que puede conectar con él, además. Ante el Utebo había muy poco espacio entre líneas, fue capaz de detectarlo. En Pau no lo veo tan fijo, por ejemplo, te voy a dar una primicia, el sábado va a jugar en punta, no va a jugar en banda. El miércoles jugó Tobajas arriba, pero no hubo punta, y es cuando más generamos, porque hay mucha gente por dentro y luego Cuenca nos da esa profundidad.
¿Cómo es entrenar a Ander? ¿Cómo es entrenar a un amigo?
Ya no solo entrenar a un amigo, es entrenar a un jugador de Champions, pero es que ya lo visteis, puede haber dudas, pero nuestro objetivo con Ander es que esté el máximo tiempo posible disponible, Ander si está disponible, si está al nivel que está enseñando en esta pretemporada, por todo es otro nivel. Es que ordena desde el campo, que a mí muchas veces no me oyen,y él sabe lo que queremos y hace mejores a los de alrededor. Soy consciente de lo que ha pasado y de lo zaragocista que es y sé que va a transmitir los valores del club de una manera maravillosa a todos. Para nosotros es una pieza fundamental, una suerte de la que no somos conscientes.
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