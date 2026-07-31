El Barbastro de Iván Martínez y Luis Carbonell, nueva prueba en la pretemporada del Real Zaragoza

Vuelve el Real Zaragoza tras su primer triunfo de pretemporada ante el Utebo en Boltaña por 2-0. Lo hace ya lejos del Pirineo tras haber acabado ya la concentración en tierras altoaragonesas con sensaciones "satisfactorias" (así lo han subrayado tanto Ibai Gómez como varios jugadores) en este primer tramo de trabajo. Será en la Ciudad Deportiva donde los blanquillos sigan con su preparación y enfrente estará este sábado (18.30) el Barbastro de dos viejos conocidos zaragocistas como Iván Martínez y Luis Carbonell.

Un duelo que ha pasado en pocos días de jugarse en la localidad oscense delante de mucho público a hacerlo a puerta cerrada en las instalaciones del Real Zaragoza en la carretera de Valencia y a puerta cerrada. Entre medias, problemas con el césped del campo del Barbastro y el disgusto del ayuntamiento de la localidad por que los de Ibai Gómez no vayan a dejar su sello en el municipio.

En lo deportivo, el encuentro le debe servir al Zaragoza para seguir cogiendo carrerilla de cara al inicio de lo verdaderamente importante cuando falta ya menos de un mes para comenzar su camino en Primera Federación. Por contexto y rival, lo lógico sería que el choque ante el Barbastro, de Segunda Federación, fuera bastante similar a lo que se vio ante el Utebo. Un duelo que será un nuevo campo de pruebas para Ibai Gómez, aunque siendo ya el segundo encuentro (más la pachanga ante el Deportivo Aragón) quizá el técnico vaya dibujando en su cabeza un posible once para el estreno ante el Nástic de Tarragona.

Mismas ausencias

Aunque falta mucho todavía para ello y para entonces seguro que habrá habido algún cambio en la plantilla. Por el momento, y al igual que el pasado miércoles, no se espera que ni Adrián Liso ni Samed Bazdar, pendientes de sus respectivas salidas, tengan minutos y está por ver si el canterano Vadillo, que arrastra molestias, puede participar. Se espera que el portero Westerveld, que no jugó ante el Utebo, tenga su oportunidad.

Por lo demás, será un encuentro del que tampoco se podrán sacar demasiadas conclusiones, pero sí que debe servir para comprobar cómo avanza la preparación de un Real Zaragoza que tendrá enfrente al Barbastro de Iván Martínez, con el aliciente de ver a Luis Carbonell ante su exequipo, como nueva piedra de toque en su pretemporada.