Carlos Vicente, jugador aragonés en el Birmingham : "Lamine es demasiado bueno, tenemos crack para años"

El Barça se enfrenta este viernes al Birmingham City en el primero de los dos amistosos que jugará en tierras inglesas durante su 'stage' de pretemporada, aunque bien es cierto que el segundo, ante el Preston, está considerado como un entrenamiento. En el Birmingham City juega Carlos Vicente, que cambió la Liga por Inglaterra en enero.

¿Cómo afrontáis el partido?

No deja de ser un partido de pretemporada, no hay presión ni nada. Es un partido para que la gente disfrute y para que nosotros podamos tener una última prueba de nivel real antes de empezar la temporada, que comienza la semana siguiente. También queremos disfrutar. Aquí la gente se lo ha tomado con mucha alegría y mucha energía.

¿Es un partido especial para el club y para la afición?

Sí. La gente ya tiene ganas del último partido de la pretemporada que haremos en nuestro estadio; tiene ganas de ir a un partido y hacer la previa. Son perfectamente conscientes de que es un partido de pretemporada y no es una locura para ellos, pero sí es algo que genera ilusión. También los niños que siguen al Barça, porque imagino que aquí habrá aficionados del Barça, como en todas partes.

Lástima que no jueguen los mundialistas.

Me lo imaginaba. Entendía que, si España pasaba rondas y podía llegar hasta el final de la Copa del Mundo, era una situación lógica. Por una parte dices: bueno, yo ya tengo la experiencia; quizá para mí no es tan especial como para el resto, porque ya he jugado varias veces contra el Barcelona y contra todas sus estrellas. Quizá había gente que sí lo esperaba, pero eso también puede darte más posibilidades de hacer un buen partido y ganar, y quizá la gente también lo valoraría.

Has jugado varias veces contra el Barça. ¿Tus compañeros te preguntan?

No mucho. Me han preguntado quién creo que va a jugar y quién no, pero tampoco hay tantísima expectación dentro del vestuario como para decir que será una locura de partido. Entendemos que es una prueba muy buena para nosotros, para ver cuál es nuestro nivel real, y a partir de ahí es un partido ilusionante contra el Barcelona. Pero el hecho de saber que no vienen muchos de los jugadores también les hará tener la sensación de que es un partido quizá más normal, más light.

¿Tienes algún recuerdo especial de algún partido contra el Barça?

En realidad he perdido todas las veces que he jugado contra ellos. Creo que han sido cuatro en total. Jugué tres, porque en una estaba lesionado. En una perdí 1-0; creo que la otra fue 4-1 o 5-1, no estoy seguro; y otra fue 2-1, el año pasado, cuando empezamos ganando con el Alavés. Dos veces tuve la sensación de haber estado cerca de rascar algo. Pero no deja de ser un equipo con mucha calidad y, cuando aprietan un poco, entiendes por qué esos jugadores están en el Barça hace ilusión enfrentarte a ellos, pero más allá de eso, poco más.

¿Cómo ves al Barça desde la distancia?

Creo que está en una posición perfecta para seguir acumulando éxitos. Tiene una plantilla muy joven; lo que no tiene lo suple con buenos fichajes. Además, posee una cultura y un estilo de fútbol que se adaptan muy bien tanto a sus jugadores como a lo que es el club. Creo que tiene todas las bases y todo lo necesario para seguir cosechando muchos éxitos durante los próximos años.

Carlos Vicente, con la camiseta del Alavés / EFE

¿A Lamine te enfrentaste alguna vez? ¿Qué te parece?

Sí, en todas las que jugué estaba ahí. Es demasiado bueno, es muy bueno. Creo que en persona es incluso mejor jugador que en televisión, porque la televisión a veces no te permite apreciarlo todo. El Barça lo está haciendo muy bien con él. Podía haber alguna duda de que estuviese descentrado o algo, pero creo que han estado un poco más encima. Tenemos crack para el Barça y para la selección española para muchos años.

La temporada pasada te llega la oferta del Birmingham. ¿Por qué decides cambiar el Alavés por Inglaterra?

Es verdad que, a la hora de salir de allí para ir a segunda división, la decisión fue bastante controvertida. Lo expliqué por tres razones sencillas. En primer lugar, siempre se ha dicho que me pagaron un pastizal, que era por la oferta económica y demás. Yo siempre he dicho que, obviamente, para que un jugador se mueva de club tiene que haber una buena oferta que le convenza. Segundo, el proyecto me parecía bastante especial. Si hubiese sido solo por dinero habría tomado otro tipo de decisión, pero me apetecía aceptar el reto que tenían aquí, cómo contaban conmigo y cómo me quisieron, algo que para mí es muy importante. Y, por último, en el Alavés ya sentía que podía cerrar esa etapa y tenía ganas de cambiar. Me siento bien con la decisión que tomé.

¿Te has adaptado bien al Birmingham y al fútbol inglés?

La vida para una futbolista es relativamente similar, porque entrenar y descansar tampoco puede cambiar mucho. Pero el estilo de vida de la gente y la cultura son distintos, y el fútbol también lo es. Es mucho más físico, con más duelos y quizá menos táctico. Eso sí cuesta un poco. Al principio no, porque llegas con la inercia del otro club, pero cuando ya ha pasado un mes tienes que asentarte y pensar un poco más allá. No diré que fue duro, porque no lo fue, pero es diferente y todo tiene su tiempo.

¿El objetivo que tenéis es el ascenso?

Sí, el ascenso directo. Desde que vine, el objetivo es ese. Todo lo que no sea ascender, o como mínimo entrar en el play-off, será un fracaso.

¿Hay mucha rivalidad con el Aston Villa?

Sí. El fútbol inglés tiene muchas rivalidades. Ahora mismo ellos están en un buen momento y al Birmingham le toca remar, pero la ambición que hay en este club es difícilmente comparable. Creo que han apostado por subir sí o sí en dos o tres años y, hasta que no lo consigan, no van a parar. El club, los inversores y los aficionados tienen muchas ganas. Además, hay un proyecto muy bonito para construir un estadio gigante que va a ser espectacular. Todo eso pasa por ascender. Es la única opción.

Y que me dice del ambiente del fútbol inglés.

Noticias relacionadas

Para una futbolista es top. Hay que vivirlo y verlo para entenderlo. Es una cultura bastante distinta, salvo algunos casos en España. Aquí la gente vive mucho por y para el fútbol; es muy futbolera. Los estadios quizá no son tan grandes como algunos de Primera, pero la gente anima muchísimo. Incluso cuando te toca ser visitante, creo que los clubes se portan mejor entre sí, porque normalmente dejan todo un fondo a disposición de la afición visitante. Nuestra afición fue la que más personas desplazó como visitante el año pasado. Se lo recomendaría a cualquier jugador.

Fuente: Sport