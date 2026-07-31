El exentrenador del Real Zaragoza que comparó a Vallejo con Baresi: "Esos centrales no existen más, porque los hemos matado nosotros como a los dinosaurios"

El mundo del fútbol está de luto tras la repentina muerte de Franco Baresi, una de las grandes leyendas del Milan y uno de los mejores defensas de la historia. Su fallecimiento ha devuleto al primer plano la figura de un defensa que marcó una época por su liderazgo, su inteligencia táctica y su forma de entender el juego, algo que cambió por completo el fútbol. Un nombre enorme que también apareció, de forma completamente inesperada, en la historia reciente del Real Zaragoza cuando un querido entrenador elogió a uno de sus discípulos comparándolo con dos históricos futbolistas como Baresi y Lucio.

Para recordar la anécdota hay que retroceder a la temporada 2014-15 cuando Ranko Popovic entrenaba al Real Zaragoza y el canterano Jesús Vallejo, que más tarde levantaría varias Champions League con el Real Madrid, empezaba a consolidarse en el primer equipo con tan solo 18 años. El central zaragozano se había convertido ya en una de las grandes apariciones de aquella campaña en Segunda División en la que se rozó el ascenso a Primera en Las Palmas. Su madurez, su salida de balón y su personalidad llevaron al técnico serbio a compararlo con algunos de los grandes defensas de la historia.

Entrevista a Ranko Popovic en 2015 / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

“Vallejo es un representante de las cualidades de centrales como Baresi o como Lucio. De esos centrales que no existen más, porque los hemos matado nosotros como a los dinosaurios”, afirmó entonces Popovic al ser preguntado por la ausencia del joven defensa, que se encontraba concentrado con la selección española sub-19 en la Ronda Élite clasificatoria para el Europeo. La comparación no era menor. Baresi fue símbolo del Milan durante dos décadas, capitán eterno del club italiano y referencia absoluta de una forma de defender muy característica basada en la anticipación, colocación y jerarquía.

Popovic veía en Jesús Vallejo algo de ese central antiguo y moderno a la vez. El técnico llegó a entregar el brazalete de capitán al jovencísimo defensa pese a su juventud insistiendo en que estaba en el primer equipo por méritos propios. "Es un chaval de 18 años que juega con gran madurez. Nos devuelve más de lo que le estamos dando". Todas estas declaraciones llegaron tras un espectacular partido de Vallejo en Valladolid en la que también fue una pieza importante en la creación de juego. “Vimos un central que no es normal verlo en todo el mundo. Siempre activo, siempre agresivo, saliendo más fuera de su sitio”.

Vallejo durante su presentación en el Real Madrid con Florentino Pérez / SERVICIO ESPECIAL / ZAR_DELEGACIONES

Para el entrenador, Vallejo representaba un tipo de defensa que el fútbol estaba perdiendo. “Es como eran los centrales de antes. Inteligentes, saliendo desde atrás, llevando el juego y siendo peligrosos también arriba”, añadió. Aquellas palabras reflejaban la enorme confianza que el técnico tenía en un futbolista que todavía era juvenil, pero que ya ejercía como líder en La Romareda.

De La Romareda a ganar la Champions

Jesús Vallejo había sido incorporado a la primera plantilla por Víctor Muñoz, antes de que Ranko Popovic tomara el relevo en el banquillo zaragocista. Aquella temporada 2014-15 fue la de su explosión definitiva en el Real Zaragoza, con el equipo peleando por el ascenso y alcanzando el playoff, donde acabaría cayendo en la final ante Las Palmas.

Su nivel no pasó desapercibido. Real Madrid y Barcelona siguieron de cerca su evolución, y el club blanco acabó fichándolo en 2015. Después llegarían cesiones, etapas en Alemania, Inglaterra y Granada, y varias temporadas ligado al Real Madrid. Vallejo disputará su segunda campaña en el Albacete donde llegó la pasada temporada tras quedar libre del Madrid.

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Sergio Gil y Vallejo en 2016 en la entrega del Balón de Oro del Fútbol aragonés de El Periódico de Aragón / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Por su parte, Ranko Popovic es de los pocos entrenadores de la etapa zaragocista en Segunda División de la que se tiene un buen recuerdo en Zaragoza. Su etapa estuvo marcada por un equipo competitivo con carácter que estuvo más cerca que nunca de volver a Primera División. Tras su paso por La Romareda, el entrenador serbio siguió con su larga carrera internacional en los banquillos. Actualmente dirige al Kyoto Sanga, de la J1 League japonesa, un campeonato que conoce bien por sus diferentes experiencias en el fútbol asiático.