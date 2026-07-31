Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos un centro del campo de máximo nivel, pero Monzón será jugador del primer equipo más pronto que tarde"

¿Algún entrenador de cabecera o referencia?

Es que yo claro, yo mientras jugaba ya fui entrenador durante 13 temporadas, entonces siempre me ha gustado y de los técnicos que he ido teniendo, dentro de lo que era mi idea o de la forma que yo veía el fútbol, iba cogiendo lo que yo creía conveniente de cada uno y he ido generando mi estilo. Hay entrenadores que se ven con claridad en sus equipos, como Guardiola, Luis Enrique, Unai Emery, Andoni Iraola, Mikel Arteta, con modelos o ideas o propuestas muy diferentes pero todos se pueden sacar cosas positivas. Luego, en cuanto a gestión, estuve con Ancelotti en Madrid hace 3 años y al final lo que queremos todos es ser los más completos posibles. ¿Referentes? muchísimos.

¿Cómo se produjo esa conversación con Francho en la que le dijo que lo veía más como lateral derecho?

Bueno, al final considero que tenemos un centro campo de máximo nivel y ahí yo tengo un problema muy grande pero bendito problema. Nosotros generamos a un lateral derecho esperando ser muy dominadores en esta categoría en la mayoría de los partido. Y en las zonas intermedias para hacer esas rupturas Francho nos puede dar mucho. También por fuera y creo que trabajando esas interacciones en los carriles exteriores nos puede venir muy bien. Luego, defendiendo uno para uno, ¿quizá tengamos que trabajar más detalladamente para que evolucione? Pues tal vez sí, pero es que, volvamos a lo de antes, ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en esas situaciones? Tanto en lateral derecho como en el izquierdo tenemos cuatro perfiles que se compenetran muy bien y nos dan muchas variantes. Repito: si tenemos la posibilidad de traer ese central que en un momento dado nos pueda hacer línea de tres y lateral derecho dependiendo de lo que requiera el juego, maravilloso.

¿A Ademo lo ve de '10'?

Nos va a dar más viendo el fútbol de cara, en la base, más de 8 que de 10. Es cierto que en el Sheriff participaba más de 10, pero consideramos que las veces que participaba de 8 le daba más al equipo porque creo que necesita estar en contacto con balón, tiene buen manejo de pelota, se perfila bien, tiene capacidad de superar líneas en conducción y luego aparte tiene robo. Pero es muy pronto para decir ese tipo de cosas. Hay mucha gente buena dentro, entonces no descarto muchas veces tener que jugar con cuatro por dentro, bien sea en cuadro, en rombo… eso lleva a la necesidad de cada partido. Ahora, la pretemporada está para esto, para probar diferentes cosas.

¿Le ha sorprendido algún chaval? ¿Monzón, quizás?

Monzón tiene un nivel muy alto, es cierto que es una pena porque hay mucha gente buena en su posición y eso igual le hace tardar más, pero Monzón va a ser jugador de primer equipo del Zaragoza seguro. Tiene todas las capacidades y condiciones para jugar en diferentes alturas, se perfila bien siempre, mira hacia delante, tiene piernas para poder sostener idas y vueltas y apretar... Posee todas las capacidades para ser jugador de primer equipo más pronto que tarde, pero es cierto que al final va a ser más necesidades que otra cosa. Es un jugador que llama la atención.