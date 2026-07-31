Lalo Arantegui se reúne con Bazdar al término de la sesión matinal de entrenamiento del Real Zaragoza
La conversación ha sido captada por las cámaras de Aragón Televisión al acabar la sesión matutina, en la que Vadillo ha vuelto a ejercitarse al margen, del penúltimo día en Boltaña
La pretemporada del Real Zaragoza sigue sumando kilómetros y conceptos en tierras oscenses. La concentración en Boltaña ha vivido una intensa sesión de trabajo matinal en la que la actualidad blanquilla ha dejado dos focos de atención claros: la gestión de cargas de Iker Vadillo y el trabajo de despacho a pie de campo.
En el plano estrictamente físico, la principal novedad sobre el verde ha sido la situación de Iker Vadillo. El extremo del filial se ha ejercitado al margen del grupo, con trabajo específico de recuperación y puesta a punto junto a Andrés Ubieto, como lleva haciendo ya varios días desde que se llegó a Boltaña.
Reunión Lalo-Bazdar
Más allá de los ejercicios tácticos y físicos, la imagen del día en las instalaciones de Boltaña se ha producido justo al término del entrenamiento. El director deportivo del club, Lalo Arantegui, ha mantenido una conversación el delantero Samed Bazdar, recogida por las cámaras de Aragón Televisión. Posteriormente, Lalo se ha reunido con Ibai Gómez también a pie de campo. No se sabe si para trasladarle novedades respecto al culebrón Bazdar, tratar asuntos sobre la planificación deportiva, que se espera que se alargue hasta bien entrado agosto, o ambas.
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