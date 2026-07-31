Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Costco ZaragozaEntrevista Ibai GómezProfesores AragónCalles ZaragozaMigrantes CeutaMuerte Manolo Solo
instagramlinkedin

El líder del Real Zaragoza: Ander es otro rollo

El centrocampista luce galones de mando y ejerce como capitán desde el primer día y es la referencia dentro y fuera del campo

Ander saluda antes del encuentro ante el Utebo del pasado miércoles.

Ander saluda antes del encuentro ante el Utebo del pasado miércoles. / Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Oto

Jorge Oto

Boltaña

Solo hay que ver la cara que pone cada uno de los componentes del vestuario del Real Zaragoza cuando se le pregunta por Ander Herrera para confirmar que el nuevo líder del equipo aragonés es otro rollo. Referencia tanto dentro como fuera del terreno de juego, Ander luce galones de mando desde el primer día. No puede ser de otro modo. Cuando Ander habla (y lo hace constantemente en cada entrenamiento) todos atienden.

Ander, por supuesto, será uno de los capitanes. Ya lució el brazalete el miércoles ante el Utebo y lo volverá a hacer durante muchas ocasiones más. Falta por esclarecer si será el primero o el segundo si es que Francho continúa, una duda que resolverá el propio vestuario con sus votaciones. Normalmente, el proceso de elección de capitanes deja los dos primeros a elección de los jugadores y el tercero (y el cuarto en ocasiones) en manos del club a través, sobre todo, del cuerpo técnico.

Pero, más allá de eso, Ander es el jefe, la brújula y el líder de un Real Zaragoza que es otro cuando el veterano futbolista coge el balón. Su enorme calidad, visión de juego, toque e inteligencia táctica son agua bendita para un equipo al que el fútbol en estado puro de Ander le viene como anillo al dedo. Siempre desde el centro del campo, la única duda en torno a Ander es si le respetarán las lesiones. Si es así, no hay duda de que marcará diferencias en una categoría en la que su calidad ha de ser un factor esencial para el bienestar del Zaragoza.

La directriz, cuando juega, está clara: balones a Ander y que sea él quien reparta, distribuya y elija la mejor opción. Por dentro, a poder ser, o a través de un cambio de juego si es preciso. Si está en el campo, todo fluye y tiene sentido. Si Ander juega, hay fútbol.

Pero el canterano sabe que su papel va mucho más allá de su calidad futbolística o de ejercer como la prolongación de Ibai, con el que dialoga asiduamente en cada sesión, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Porque tan importante o más ha de ser su influencia en los más jóvenes, a los que muestra el camino a seguir y, sobre todo, aquel que no deben enfilar. Fue él, de hecho, el que eligió a Pinilla como compañero de habitación. Porque, seguramente, le recuerda mucho al Ander de hace 15 años.

Noticias relacionadas y más

Ander, definitivamente, es otro rollo. Bien lo sabe el zaragocismo, que le obliga a pararse durante un buen rato después de cada entrenamiento para posar o firmar. Y también Ibai, al que se le escapa una sonrisa cómplice cada vez se refiere a su amigo, que le supera en edad por unos meses. Ander es el gran reclamo, el líder, la referencia, la brújula y el guía. Pero, sobre todo, Ander Herrera es la esperanza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los ajustes económicos de la nueva propiedad del Real Zaragoza reducen el gasto en plantilla a 5 millones de euros
  2. Ibai alucina con Saidu: el entrenador del Real Zaragoza, fascinado con el ghanés
  3. Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
  4. Ander dona todo su salario a la fundación Real Zaragoza
  5. Francho rechaza una gran oferta de Rusia mientras la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida
  6. El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso
  7. Un canterano del Real Zaragoza ficha por un equipo de Primera RFEF: 'Es el cuarto máximo goleador histórico
  8. El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)

El líder del Real Zaragoza: Ander es otro rollo

El líder del Real Zaragoza: Ander es otro rollo

Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos un centro del campo de máximo nivel, pero Monzón será jugador del primer equipo más pronto que tarde"

Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos un centro del campo de máximo nivel, pero Monzón será jugador del primer equipo más pronto que tarde"

Un rival del Real Zaragoza en Primera RFEF dice adiós a un campeón del mundo: "Tu nombre forma parte de nuestra historia"

Un rival del Real Zaragoza en Primera RFEF dice adiós a un campeón del mundo: "Tu nombre forma parte de nuestra historia"

El beso al beso del jugador del Real Zaragoza Hugo Pinilla: amor de madre

El beso al beso del jugador del Real Zaragoza Hugo Pinilla: amor de madre

Ibai Gómez, técnico del Real Zaragoza, habla sobre la afición: "Con esta masa social, si nosotros le damos algo a la gente esto se puede convertir en algo imparable”

Ibai Gómez, técnico del Real Zaragoza, habla sobre la afición: "Con esta masa social, si nosotros le damos algo a la gente esto se puede convertir en algo imparable”

Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau"

Entrevista a Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Nos falta un central rápido en transiciones y un delantero distinto a Espiau"

Joan Campins recuerda la presión de jugar en el Real Zaragoza: “Si las cosas van mal, te lo hacen saber”

Joan Campins recuerda la presión de jugar en el Real Zaragoza: “Si las cosas van mal, te lo hacen saber”

El Real Zaragoza no tiene prisa en cerrar la plantilla y prioriza las salidas de Liso y Bazdar

El Real Zaragoza no tiene prisa en cerrar la plantilla y prioriza las salidas de Liso y Bazdar
Tracking Pixel Contents