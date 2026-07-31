El Mallorca vuelve a la carga por Adrián Liso

Que Adrián Liso va a salir del Real Zaragoza es prácticamente un hecho. Las incógnitas que quedan por resolver en el adiós del canterano es de qué forma lo hace, si mediante una cesión o un traspaso, y a qué equipo se va. En este segundo interrogante gana fuerza la opción del Mallorca, que ha vuelto a preguntar al club aragonés sobre la situación del extremo.

Si Liso acaba en las Islas Baleares no sería ni la primera opción del futbolista ni tampoco la de los mallorquines, reicén descendidos a Segunda División. Porque la intención del canterano del Real Zaragoza ha sido siempre la de continuar su carrera en Primera División tras su cesión la pasada campaña en el Getafe. En la élite española el Sevilla ha sido desde el primer momento el equipo más interesado en Adrián Liso, aunque el Levante y el Rayo Vallecano también se han interesado por él. No obstante, los 5 millones que pide el Zaragoza como traspaso han sido un freno para todos ellos. Igual que para otros clubs extranjeros como el Venezia, el Genoa o el Torino.

El interés del Mallorca por Adrián Liso viene en gran medida por las complicaciones que están teniendo los baleares en las negociaciones por fichar a Josep Cerdá, del Andorra. Los del Principado no están poniendo facilidades para la salida de su jugador y por el momento han rechazdo la oferta mallorquina por el futbolista. Es por eso que los bermellones han vuelto a la carga por Liso, aunque el Real Zaragoza también se mantiene firme en su postura y, por el momento, las cantidades que podría ofrecer el Mallorca están muy lejos de lo que pretenden recibir los blanquillos.

Aunque el acuerdo no parece cercano, las conversaciones entre ambos clubs se han reactivado y ya no parece descartable que Liso pueda jugar este año en Segunda a pesar de su deseo sigue estando en Primera. Por el momento, el canterano está siendo uno más en los entrenamientos de la pretemporada zaragocista, aunque, eso sí, no participó en el amistoso ante el Utebo y tampoco parece que lo vaya a hacer ante el Barbastro.