El Real Zaragoza abre las puertas de su entrenamiento del martes

Como en el primer entrenamiento de esta nueva campaña, el Real Zaragoza invita a sus aficionados a presenciar una nueva sesión preparatoria. La cita en esta ocasión será este próximo martes a partir de las 9.30 horas en la Ciudad Deportiva, donde el conjunto de Ibai Gómez retomará el trabajo después de la semana de concentración en Boltaña que va a cerrar este mismo sábado.

Las puertas del recinto se abrirán desde las 9.00 horas y los seguidores blanquillos podrán aparcar tanto en la propia vía de entrada como en la explanada frente a la Ciudad Deportiva. Además, "al igual que en el entrenamiento a puerta abierta con el que arrancó esta pretemporada, los aficionados tendrán a su disposición una food truck entre los campos 4 y 5 para reponer energías durante la mañana", informa el propio club.

La Ciudad Deportiva vuelve a ser el escenario del trabajo del Real Zaragoza tras seis días en el Pirineo. El conjunto aragonés utilizará las instalaciones de la Carretera de Valencia este mismo sábado para dispuar el partido amistoso frente al Barbastro que ha cambiado de sede casi a última hora debido al mal estado del césped del municipal barbastrense. Este duelo se disputará a puerta cerrada.

Durante la semana Ibai Gómez volverá a dirigir el trabajo en la Ciudad Deportiva blanquilla, que el jueves 6 de agosto acogerá un nuevo partido de preparación, en este caso frente al Andorra FC, exequipo del técnico blanquillo.