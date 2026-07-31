El Real Zaragoza ya supera los 20.000 socios y el club sorteará cinco camisetas

El Real Zaragoza ha actualizado este viernes la cifra de abonados para la próxima temporada y ya ha rebasado la cifra de 20.000 abonados, cuando todavía no se ha abierto el periodo de nuevas altas. La entidad ha anunciado que "tres días después de haber finalizado el plazo de renovación de abonos y cuando todavía quedan cuatro días más para abordar las nuevas altas, el Real Zaragoza ha alcanzado la cifra de 20.462 socios".

De esta cifra, el número de zaragocistas Abonados se sitúa ya en 16.064, además de los 4.398 Zaragocistas, que son aquellos que conservarán la antigüedad y preferencia para abonarse en la Nueva Romareda pero no tendrán asiento en el Ibercaja Estadio. Este recinto tiene capacidad para 20.071 personas.

Esta cifra no solo supone una muestra más de la fidelidad de la afición zaragocista, sino que va a implicar una serie de iniciativas por parte del club. "Ahora, una vez superada la cifra de 20.000 socios, se procederá al sorteo de una experiencia exclusiva para todos aquellos zaragocistas abonados que hayan renovado su carnet. Sucesivamente, y por cada millar de nuevos abonados, se irán desbloqueando más acciones e iniciativas de este tipo".

La primera de estas experiencias consistirá en el sorteo de cinco unidades de la nueva camiseta home, que será firmada y entregada por un jugador de la primera plantilla después de un entrenamiento. El club desveló su nueva equipación esta misma semana y la plantilla ya pudo estrenarla en el amistoso frente al Utebo del pasado miércoles.