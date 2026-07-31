Un rival del Real Zaragoza en Primera RFEF dice adiós a un campeón del mundo: "Tu nombre forma parte de nuestra historia"

Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español en la que tristemente se estrenará esta temporada el Real Zaragoza, esconde algún que otro futbolista con una gran carrera internacional. El conjunto aragonéscuenta en sus filas con Ander Herrera, que ha vuelto a casa después de una larga trayectoria por media Europa (Athletic Club, PSG, Manchester United) y una corta experiencia en Argentina en Boca Juniors. Sin embargo, el mediocentro no era el único jugador de la categoría de bronce que ha triunfado en un club histórico de Italia con quien se coronó como campeón del mundo.

Ander Herrera, durante el sorteo ante el Utebo / Jaime Galindo

El Club Deportivo Antequera ha hecho oficial en las últimas horas el adiós de Jonathan Biabiany, conocido a nivel mundial por su paso por el Inter de Milán. "Hoy es un día triste para la familia del Antequera. Hoy nos despedimos de uno de los mejores jugadores que han defendido la camiseta de nuestro club. Durante dos temporadas, Biabiany nos hizo disfrutar de su talento y dejó una huella imborrable en todos los que formamos parte del Antequera", ha publicado el club en redes sociales.

El extremo francés de 38 años queda libre en el mercado después de dos temporadas en Primera RFEF en las que ha disputado más de 60 partidos anotando 8 goles. Biabiany aterrizó en España de forma sorprendente en plena pandemia para jugar en el CD San Fernando donde jugó más de 160 encuentros antes de firmar por el Antequera. "Gracias por cada carrera, cada emoción y cada momento compartido. Tu nombre ya forma parte de nuestra historia. El Maulí siempre será tu casa. Gracias por tanto, leyenda", se despide el club malacitano de su estrella.

Biabiany se formó en la cantera del Inter de Milán con quien llegó a debutar muy joven. Triunfar en San Siro no fue fácil y tuvo que dar el salto al Parma para consolidarse como uno de los mejores extremos de la Serie A. El francés llegó a coronarse como campeón del mundo con el Inter al ganar el Mundial de Clubes en la temporada 2010-11 marcando incluso un gol en la final frente al Mazembe. El extremo, que también se hizo muy popular por sus estadísticas a nivel de velocidad en los videojuegos como el FIFA, también ha vestido las camisetas del Modena, Sampdoria, Sparta de Praga y Trapani.

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Biabiany celebra el gol que proclamó al Inter campeón del Mundo en 2011 / EFE

Segunda jornada

El Real Zaragoza se enfrentará al Antequera en la segunda jornada de Primera RFEF en el Ibercaja Estadio después de haber debutado contra el Nástic de Tarragona en el último fin de semana de agosto. El conjunto andaluz ha realizado bastantes incorporaciones en este mercado de verano como la del delantero Aguero con pasado en el Tarazona o Antonio Zarzana que ya tiene recorrido en el fútbol europeo.