El barrio que vio crecer a Marcos Cuenca, jugador del Real Zaragoza: "Para mí es un ejemplo de vida; me ha ayudado a formar mi personalidad"

El partido del Real Zaragoza del pasado 29 de julio dejó un nombre destacado, el de Marcos Cuenca. El jugador, que este año cumplirá 24 años, marcó el segundo gol en el partido amistoso contra el Utebo Fútbol Club, sellando la victoria a favor del equipo zaragocista. Este momento sirve para recordar los orígenes del jugador: cómo ha llegado hasta donde se encuentra actualmente, qué calles lo vieron crecer y cuáles fueron sus primeros pasos en este deporte.

En una publicación en la cuenta oficial de Instagram del Real Zaragoza, Marcos Cuenca cuenta todo esto y más mientras recorre las calles de Las Fuentes, el barrio que lo vio crecer: "Para mí, Las Fuentes es un ejemplo de vida. Es como me ha enseñado mi familia a trabajar diariamente. Criarme en este barrio me ha ayudado a formar mi personalidad, basada en el trabajo constante y el esfuerzo. La verdad que me ha ayudado bastante en el ámbito del fútbol".

Sobre sus principios en este deporte comenta que comenzó a jugar con amigos en una plaza, cuando su madre "no le apuntaba a ningún equipo porque era muy pequeño". Establece también que conoció a mucha gente en este entorno, marcando gol por debajo de los bancos que se encontraban en la plaza. "En esos momentos jugaba con una camiseta del Zaragoza y me creía que era un jugador más", rememora Marcos Cuenca.

Marcos Cuenca en sus primeros pasos en el mundo del fútbol / Servicio Especial

El barrio que le vio crecer

Sobre su colegio, el Colegio Santo Domingo de Silos, recuerda con cariño el tiempo que pasó en este: "Volver a estas clases me transmite muy buenos recuerdos. Llevo aquí desde los cuatro años. He pasado por infantiles, primaria, la ESO, bachiller y Grado Superior. Todos mis estudios los he hecho aqui. Siempre he tenido muy buenos profesores y de aquí me llevo muchos amigos".

El equipo de este mismo colegio fue el que le vio dar sus primeros pasos de forma más profesionalizada en el mundo del fútbol: "Este es el club que me vio nacer. Aquí empecé a jugar con mis amigos del colegio y que, al final, se han hecho amigos para toda la vida. Jugué aquí hasta alevines, que fue cuando me fichó el Real Zaragoza".

Noticias relacionadas

Los primeros pasos del jugador en el Real Zaragoza / Servicio Especial

Marcos Cuenca destaca también que todo lo que tiene viene de su duro trabajo y esfuerzo: "A mí nadie me ha regalado nunca nada, y sé que es lo que me han enseñado. Quiero seguir trabajando, como he hecho toda la vida, para seguir consiguiendo todos mis objetivos".