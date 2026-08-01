Real Zaragoza
Ya se conoce la fecha y la hora del estreno del Real Zaragoza en Primera RFEF
Ibai Gómez se estrenará oficialmente en el banquillo el 30 de agosto a las 21.30 y ante el Nástic de Tarragona
El Real Zaragoza ya sabe cuándo se estrenará en Primera Federación. El rival ya era conocido, será el Nástic de Tarragona, pero este sábado la competición ha dado a conocer los horarios de la primera jornada de la categoría de bronce del fútbol español. Ibai Gómez debutará de manera oficial en el banquillo aragonés el domingo 30 de agosto a las 21.30 horas.
No ha sentado demasiado bien al zaragocismo esta noticia ya que el día y a la hora a la que se estrenará el equipo dificulta un desplazamiento a Tarragona que ya solía ser multitudinario cuando el encuentro era un tradicional amistoso veraniego. Sin embargo, será bien entrada la noche del domingo 30 cuando el Real Zaragoza intentará sumar los tres primeros puntos de la temporada.
Tampoco están nada contentos en Teruel con el horario que le ha tocado para el debut oficial. Los del Bajo Aragón iniciaran su camino en Primera RFEF el lunes 31 a las 21.15 ante el Real Madrid Castilla en Pinilla. El otro representante del fútbol aragonés, el Huesca, ha tenido algo más de suerte y el balón echará a rodar en El Alcoraz el sábado 29 a partir de las 19.15 horas con el Sant Andeu como primer rival.
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