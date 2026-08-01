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La dedicatoria de un exzaragocista campeón del mundo a Mikel Merino: "De un campeón a otro, sigue jugando"

Cafú le ha dedicado unas palabras en una réplica de la Copa del mundo de Lego

Imagen de la dedicatoria escrita por Cafú.

Imagen de la dedicatoria escrita por Cafú. / SERVICIO ESPECIAL

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Raquel Machín

Zaragoza

El Mundial ganado por España sigue dando que hablar. Y los campeones del mundo continúan recibiendo reconocimientos. Mikel Merino, clave para la selección con dos goles de última hora en las eliminatorias hacia la final, ha recibido en las últimas horas una réplica de la Copa del mundo de Lego con una dedicatoria muy especial, la de un exzaragocista campeón del mundo.

Cafú, que ganó también el título en Estados Unidos, en 1994, y jugó en el Real Zaragoza en la temporada siguiente, la 1994-95, para volver a levantar la Copa en 2002, ha escrito un texto que acompaña a la pieza de coleccionista. "Mikel: cuando la presión era máxima, cuando España rezaba por un héroe y por un milagro en los últimos minutos, tú apareciste para salvar al equipo, como has hecho una y otra vez. Alza la Copa por ese niño de Pamplona que ahora es campeón de la Copa Mundial de la FIFA. ¡Mi más sincera enhorabuena! Desde 1994, hasta 2026, desde California hasta Nueva Jersey, de un campeón a otro, sigue jugando", reza el texto.

Marcos Evangelista de Moraes, Cafú, estuvo muy presente en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá ya que, como doble campeón del torneo y leyenda del fútbol, fue uno de los grandes embajadores de la FIFA y se le pudo ver disfrutando en varios partidos. El brasileño fue uno de los campeones de la Recopa con el Real Zaragoza, si bien su participación fue escasa porque la plantilla contaba con tres extranjeros y solo se podían alinear a dos a la vez.

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Ahora, dos semanas después de la final, Lego ha decidido lanzar una edición limitada de 'Campeones' del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA', con tan solo 6.000 unidades. Una de ellas está ya en manos de Mikel Merino, uno de los protagonistas de España con dos goles clave para que la selección pudiera avanzar hacia la final. Esta pieza de Lego cuesta 199 euros y puede conseguirse en la web de la compañía. Se trata de una réplica a escala real del trofeo y la conforman 2.845 piezas de Lego.

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