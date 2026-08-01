Entrevista con Hugo Pinilla, jugador del Real Zaragoza: "Claro que me considero un valiente, todos los zaragocistas lo somos"

Pregunta: ¿Qué sensaciones tiene tras estos primeros días en Boltaña?

Respuesta: La verdad es que muy buenas. Veo muy buen ‘feeling’ con todos los nuevos compañeros, con el cuerpo técnico, y se agradece que haya ese buen rollo, porque al final ayuda ese compañerismo y ese día a día con los compañeros a que se haga más ameno, y estos días, aparte de que haya que entrenar mucho, puedo disfrutar de los momentos con ellos.

P: Personalmente, ¿cómo afronta la temporada después de todas las cosas malas que le pasaron el año pasado? ¿Cómo afronta empezar de cero, qué reseteo se ha hecho en la cabeza?

R: Pues yo lo afronto con la máxima ilusión, al final es la primera temporada que estoy siendo desde el primer día del primer equipo y la verdad es que lo afronto con todas las ganas posibles. Obviamente, con el objetivo de ascender y, personalmente, ser importante para el equipo.

P: Cuénteme algo de Ibai (Gómez). ¿Qué le pide, qué le dice, qué mensaje le da, qué le exige?

R: Exige una presión alta a los delanteros, nos dice que no paremos de presionar, lo cual a mí me convence bastante porque cuanto más tiempo estemos con el balón, más cómodo se va a sentir el equipo y más cómodo me voy a sentir yo. Luego, con balón, asociarnos en ciertas situaciones y romper al espacio. La verdad es que nos guía bastante, nos da facilidades para diferentes situaciones del partido y saber hacer una cosa u otra.

P: Intensidad y energía desde el principio. Los entrenamientos desde fuera son muy amenos. Supongo que ustedes también lo agradecen.

R: Sí. La verdad es que se agradece porque, aparte de que son muy intensos y te ayudan a coger la forma, poder hacer eso con balón es una gozada, porque al final se te pasa mucho más ameno y parece que no estás haciendo nada, porque estás haciendo lo que te gusta, estar con balón. Y al final no hay nada mejor que coger la forma con la pelota.

P: Siempre se ha llevado bien con el balón.

R: Sí, sí, la verdad es que jugar con un balón para mí es lo mejor.

P: ¿Cómo está? Mentalmente, sobre todo. Es muy joven y le han pasado muchas cosas en poco tiempo.

R: Sí, no es fácil, pero hemos tenido unas vacaciones bastante largas comparado con otros años, tuve más de mes y medio, y la verdad es que a mí me ha ayudado personalmente a resetear, a estar con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiero. Y la verdad es que ya tenía estas ganas de volver a empezar, porque al final el fútbol es lo que me gusta. Estoy con muchísimas ganas, muchísima ilusión, como todas las temporadas, y mientras siga existiendo esa ilusión es buena señal.

P: ¿Le da la impresión de que todo lo que ha vivido le ha obligado a madurar mucho más de lo que corresponde para su edad?

R: Sí, yo creo que puede ser que me haya tocado vivir cosas, personal y profesionalmente, más temprano de lo que se acostumbra, pero yo lo tomo con normalidad. Me ha tocado pasar cosas rápido, pues hay que afrontarlas con la máxima ilusión y madurez posible.

P: ¿Le gusta que le hablen de su madre, que le pregunten por ella, o prefiere que no lo hagan? ¿Cómo lo gestiona?

R: Yo no omito ese tema. O sea, obviamente tampoco es plato de buen gusto hablar del tema, pero si tengo que hablar de ella, o si estoy en una conversación con mis amigos y sale alguna bronca que nos ha echado a los amigos, no tengo por qué omitirlo, y no tengo ningún problema en hablar de ello y decir: ‘¿te acuerdas cuando nos decía…?’. No tengo ningún problema.

P: ¿Qué cree que le diría ella ahora si todavía estuviera con usted?

R: Pues ahora me llamaría y me diría que me echaría de menos, porque estaría en la playa y yo aquí. Pero nada, como siempre, que disfrute, me diría que hubiera firmado estar aquí hace dos años. Pero, sobre todo, que disfrute.

P: Y que cumpla sus sueños, ¿no? Eso no se le da mal.

R: Sí, sí. De momento he cumplido ya varios sueños, me faltan otros cuantos, que ojalá se cumplan muchos, pero sí.

P: ¿Cuál es el siguiente?

R: Pues el siguiente, meter el primer gol oficial y, después, el ascenso a Segunda División.

P: Qué cerca tuvo ese gol el año pasado de meter el primer gol. ¿Le ha dado muchas vueltas a esa jugada?

R: En su momento sí, pero son lances del juego. Yo creo que no cambia mi nivel futbolístico haber metido ese gol o haberlo fallado. Los que me criticaron en su momento seguramente serían los primeros que me hubieran dicho cosas buenas si lo hubiera marcado, así que oídos sordos a la gente que no merece la pena escuchar. Obviamente, yo, autocrítica: soy el primero, esa noche después de Granada no dormí y sé que era una ocasión clara, pero tampoco puedo martirizarme.

P: ¿Cómo gestiona la crítica, la prensa, las redes y todo lo que escucha de usted?

R: Bien, la verdad es que estoy bastante al margen, no leo mucho, no lo llevo mal. Además, la gente conmigo se ha portado bastante bien, hablo por la mayoría, y la verdad es que no he tenido ningún problema. No veo mucho tampoco Twitter, solo tengo Instagram.

P: ¿Se ha sentido arropado y querido por la gente y por los compañeros? Pareció que estaban muy pendientes de usted.

R: Mis compañeros del año pasado se portaron muy bien. No tengo ninguna queja hacia ninguno de ellos, al revés, me llevo grandes compañeros, incluso amigos. Y de este año, la verdad es que también siento, nos sentimos todos, yo creo que muy arropados, tanto nosotros hacia los nuevos, los hemos arropado bien, como la gente veterana, como Escudero, lo ha hecho con nosotros. La afición nos arropa siempre. La verdad es que no tengo ninguna queja, la gente siempre que me ha parado en la calle ha sido para bien, para animar, y la verdad es que yo tengo una gran visión acerca de la afición.

P: En el campo, de Pinilla sabemos que es un descarado. ¿Cómo es fuera de él? ¿Qué le gusta, qué suele hacer?

R: La verdad es que yo soy un chico normal, me gusta estar con mis amigos, ir a tomar algo, estar con mi novia ir a cenar por ahí… nada del otro mundo. En verano me gusta viajar, como a todos. Nada fuera de lo normal. Estudio por las tardes, voy a entrenar también por las tardes a veces, al gimnasio, y cuando puedo estoy con mis amigos, con la familia… No ha cambiado mi vida de hace un año a ahora por haber dado el salto al primer equipo.

P: ¿Es de esos enfermos del fútbol que está todo el día pensando en fútbol o se lo toma con tranquilidad?

R: No me considero ni un enfermo ni tampoco un pasota. Sí que hay partidos, el año pasado en Segunda veía partidos importantes, pero si tenía plan con mis amigos, iba con mis amigos. Me gusta ver también a los equipos, los partidos de Champions y todo, pero no me considero un enfermo que esté viendo todo. Al final también acabamos muy saturados a veces de los entrenos y tienes que desconectar un poco del fútbol.

P: ¿El Mundial lo ha visto?

R: Sí. Ciertos partidos no me los he tragado, pero de octavos para adelante he visto todos. Al final, si juegas al fútbol es porque te gusta, e igual que te gusta jugarlo, te gusta ver los partidos importantes, los grandes jugadores, y aprender de ellos también.

P: Bueno, hay gente que dice que no le gusta el fútbol, que se dedica a esto como a otra profesión cualquiera.

R: Yo lo considero como que soy un afortunado de poder dedicarme a lo que me gusta. Respeto la opinión de quien no le guste su trabajo aunque se le dé bien, lo respeto, pero en mi caso es porque, vamos, yo, si no fuera profesional, también jugaría al fútbol, porque me gusta.

P:Ha tenido en Boltaña un compañero (Ander Herrera) de habitación algo especial, ¿no? ¿Se lo pidió él?

R: Sí, me lo dijo él, me dijo ‘¿te parece bien?’ y yo… ‘claro, cómo no’. Le debieron decir que no roncaba mucho y se puso conmigo (ríe). Los primeros días estuve un poco tímido porque Ander al principio impone un poco, pero la verdad es que es un tío de puta madre con el que puedes hablar de todo. También nos sentamos en la mesa juntos y nos cuenta anécdotas, yo soy todo oídos para él, y la verdad es que es genial, ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que fuera así.

P: ¿Ya le ha dado algún consejo?

R: En el campo, a todos. Al final, a esta gente hay que escucharla porque, con tantos partidos, tantos equipos tan grandes, ha vivido mil situaciones con miles de jugadores y él sabe lo que puede ser bueno para el equipo y bueno para ti. Y la verdad es que a mí que me hable, me diga lo que debo hacer o me corrija y que alguien de ese calibre esté atento a ti me parece fenomenal.

P: Luego en el campo es otra historia, sigue dando gusto verle.

R: Sí, es el mejor con el balón en los pies, tiene una técnica… no falla un pase, impone mucho. Yo veo necesario tener gente así.

P: ¿No lo ve un poco como un espejo, como una referencia para usted? Tienen cosas en común.

R: Sí, a ver, él juega un poco más atrás que yo y físicamente es un poco más alto. Pero siempre me han dicho que me parezco a él en el estilo de correr y de jugar. Y la verdad es que me fijo en él sobre todo en el primer control que tiene, el pase, la forma de dirigirse a los compañeros, de mandarlos en el campo... Al final, no sé si tendrá 15 o 16 años más que yo de experiencia y en gente así hay que fijarse y copiar todo lo que puedas, ser una esponja con ellos.

P: Lo que está claro es que con Ibai siempre está por dentro, siempre en la mediapunta y no en la banda como el año pasado. ¿Usted qué prefiere?

R: Yo prefiero jugar de mediapunta, creo que es mi posición. Sí que es verdad que si tengo que jugar de extremo o no jugar, prefiero jugar de extremo. Pero para mí yo creo que soy mediapunta, me sé mover mejor en esos espacios rodeado de gente, puedo sacar mejor mis virtudes, pero si un día tengo que jugar de portero no tengo problema para eso, lo que me pida el entrenador.

P: Menos trabajo defensivo en ese sentido, aunque con Ibai y la presión adelantada le toca correr mucho.

R: Y me gusta porque al final iniciar la presión arriba es importante, porque cuanto antes recuperemos, antes tendremos el balón, ellos estarán más cansados y les costará más sacar el balón. He tenido conversaciones con él sobre cómo ajustar ciertas cosas a la hora de presionar, y la verdad es que te da soluciones, siempre escucha y se agradece mucho.

P: Volviendo atrás, ¿cómo vivió el descenso? ¿Fue duro aunque se veía venir?

R: Sí, obviamente nadie lo quería pero era algo que sabíamos que podía pasar e intentas prepararte para ese momento. Por mucho que se diga se intentó y se curró hasta el final, había un buen grupo, pero no nos dio para más. Aunque te mentalices, cuando ocurrió la tragedia te vienes abajo. Descender del fútbol profesional duele, pero hay que guardarlo y no olvidarlo para convertirlo en energía para ascender este año.

P: No son comparables, pero fueron dos bofetones para usted en muy poco tiempo.

R: El descenso fue grave, pero el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Por mucho que seas zaragocista, la familia siempre está por encima. Lo que me pasó me ayudó a relativizar y pensar que esto tiene arreglo. La gente nueva que ha entrado sabe cómo va la ciudad. Creo que vamos por buen camino.

P: La vida es para los valientes. Nos dejó asombrados con su entereza en esa entrevista en Cádiz. ¿Cómo surge eso?

R: Esa frase me la dijo un excompañero, Pablo Cortés, el día que falleció mi madre. Me dijo que no se me borrara nunca la sonrisa que tenía y que la vida era para los valientes. Y la verdad es que me gustó la frase y en ese momento me salió decirla. Pero eso, me lo mandó él y se me quedó grabada, y en ese momento me salió decirlo.

P: ¿Se considera un valiente?

R: Sí, claro que sí. Sí, todos los zaragocistas somos unos valientes.

P: Este verano ha habido cantos de sirena en forma de ofertas y otras posibilidades. ¿Cómo lo ha vivido?

R: Yo no he querido escuchar nada porque tenía claro que, aparte de que el Real Zaragoza me ha dado una oportunidad que también es de agradecer y hay que valorar, porque no todo el mundo puede dar el salto al fútbol profesional con 19 años, es el momento de asentarme en el primer equipo del Zaragoza, que es lo que siempre he querido, y respeto a otros jóvenes que han podido marchar y con los que tengo una gran relación, pero en mi caso yo tenía claro que quería quedarme aquí. Y no sé si ha habido o no, porque no le he preguntado, no he hablado con mi representante de eso.

P: ¿Va a ascender el Real Zaragoza? Hay gente que lo da por hecho.

R: Está claro que no vamos a ganar todos los partidos por ser el Real Zaragoza, porque nos tocará perder y empatar. Esperemos ganar la mayoría y poder ascender, pero asciende solo uno. Estamos en un grupo más complicado que el otro a priori, pero nosotros lo afrontamos con la convicción de que tenemos que quedar primeros y que tenemos nivel para hacerlo. Sí que es verdad que no por ello vamos a ganar todos los partidos de calle. Eso es irreal, no existe ni en el fútbol profesional ni en el semiprofesional, nadie lo hace. Pero lo que tenemos que saber es gestionar la derrota, afrontarla como ‘vale, lo hemos hecho mal, pero es normal, es algo normal que puede pasar’, y a partir de ahí centrarnos y seguir adelante, porque la Liga es muy larga y ganando ciertos partidos y no regalando mucho en casa, podemos hacer grandes cosas.

P: La última, ¿qué le dice al zaragocismo?

R: Que estamos muy enchufados, que estamos todos en el camino que nos marca el cuerpo técnico y que seguro que vamos a ascender si todo va bien. Vamos a por ello todos juntos.