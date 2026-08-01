Real Zaragoza
Escudero, jugador del Real Zaragoza, da el susto y acaba con hielo en la rodilla
El lateral sufrió un aparatoso y fortuito golpe, aunque pudo acabar el partido en la Ciudad Deportiva
Más accidentado de lo que suelen ser los partidos de pretemporada fue el encuentro entre el Real Zaragoza y el Barbastro. Hubo varias acciones, siempre sin mala intención, en el que varios jugadores, y de los dos equipos, dieron el susto y tuvieron que ser atendidos sobre el césped de la Ciudad Deportiva.
El que más preocupó fue el de Sergio Escudero. En un lance del juego, el lateral, que fue suplente y salió en el comienzo de la segunda parte, chocó con un defensa barbastrense y al instante se fue al suelo retorciéndose de de dolor. Sin embargo, la cosa no fue a mayores y Escudero pudo incluso acabar el encuentro, aunque al final se le vio con hielo en su rodilla. También Saidu sufrió un aparatoso golpe, aunque el africano se recuperó rápidamente.
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