Un exjugador del Real Zaragoza cambia de club tras descender a Primera Federación: su destino está en guerra

Tras trece años consecutivos en segundo división, una gran cantidad de jugadores ha militado en las filas del Real Zaragoza. Ahora, uno de estos antiguos futbolistas del club ha cambiado de equipo tras descender a 1 RFEF. Su destino es un lugar algo insólito, entre otras cosas, porque el país de su nuevo conjunto está en guerra.

El futbolista es Iván Calero, lateral que jugo para el club maño en la temporada 24-25. Este curso no fue especialmente bueno ni para él personalmente, ni para el equipo. A pesar de jugar 28 partidos como titular de un total de 34 disputados, sus cifras no fueron destacables (0 goles y 0 asistencias). En lo general, el Real Zaragoza aquel año lo pasó bastante mal para mantener la permanencia en segunda división aunque consiguió salvarse en las últimas jornadas con Gabi como entrenador.

Iván Calero tira a portería ante Loureiro y Jorge Pulido / Miguel Ángel Gracia

Su paso por la Cultural Leonesa

El verano pasado Calero salió del Zaragoza. Se mantuvo en La Liga Hypermotion, pero en la Cultural y Deportiva Leonesa. Su destino en el equipo no fue bueno, ya que termino descendiendo a primera federación. Eso sí, sus cifras fueron algo mejores, ya que consiguió anotar tres goles y repartió cinco asistencias en total en los 33 partidos que disputó. Este descenso coincidía también con el del Real Zaragoza por lo que si hubiera seguido en el club leonés se habría enfrentado a su exequipo.

Iván Calero en un entrenamiento con la Cultural Leonesa / CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

Sin embargo, en este mercado ha habido un cambio de rumbo bastante radical. Calero deja la Cultural Leonesa y vuela hasta Ucrania, donde jugará en el Karpaty Lviv. Cabe recordar que este páis del este de Europa sigue en guerra con Rusia. Leópolis (Lviv) ha sufrido bombardeos y ataques del ejército ruso.

La situación en Leópolis

Esta ciudad ubicada al oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, sigue expuesta a bombardeos aéreos rusos de largo alcance a pesar de estar lejos del frente oriental. Ha sufrido graves daños en su centro histórico protegido por la UNESCO.

En un post en redes sociales el club ucraniano ha hecho oficial el fichaje. En la publicación repasan la trayectoria del futbolista, desde sus orígenes en la cantera del Atlético de Madrid y del Real Madrid, su paso por Inglaterra y la liga Eredivisie hasta su regreso a España en diferentes clubes como el Real Zaragoza. "Estoy feliz de formar parte del Karpaty y quiero ayudar al equipo a avanzar", ha expresado el jugador.

La historia del Karpaty

El Karpaty ha participado regularmente en la Liga Premier de Ucrania, en la que su mejor participación ha sido en la temporada 1997-98 al alcanzar el tercer puesto. Además, ha disputado dos finales de la Copa de Ucrania, cayendo en ambas frente al Dinamo de Kiev.

El equipo descendió en la temporada 2003-04 tras finalizar en la penúltima posición. Sin embargo, solo permaneció dos años en la segunda división ucraniana porque consiguió el volver a la máxima categoría en la temporada 2005-06. En eta última temporada el club quedó en novena posición con 41 puntos, su entrenador (que todavía se mantiene) era español: Fran Fernández. El técnico ha dirigido a equipos como el Murcia, el Alcorcón, el Tenerife o el Alemría.